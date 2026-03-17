Česko17. 3. 20263 minuty

Respekt: Česko chce spolu s dalšími zeměmi zpřísnit vydávání víz ruským veteránům

Nejprve vláda váhala, pak se k iniciativě Estonska připojila

Kristýna Jelínková

Ondřej Kundra

Česko se podle informací Respektu připojilo k osmi zemím, které chtějí zakázat vstup bývalých ruských vojáků na území Evropské unie, protože je považují za hrozbu. „Vnímáme to jako vážné bezpečnostní riziko, kterému občany naší země nemůžeme vystavovat,“ říká Respektu ministr zahraničí Petr Macinka na otázku, co k tomu vládu vede.

S iniciativou přišlo původně Estonsko, na něž se kvůli tomu před několika měsíci obrátila Ukrajina. Kyjev také estonské vládě a bezpečnostním složkám předal databázi čtyři set tisíc bývalých ruských vojáků, kteří válčili na Ukrajině a podíleli se tam na válečných zločinech - včetně mučení v Buči a dalších městech.

Logisticky však bude složité vložit všechna jména do databáze najednou. Podle zdrojů Respektu tak unijní země v první fázi nejspíš dají na seznam “ty nejnebezpečnější” a následně budou přidávat další vysloužilce. Estonsko si Ukrajinci vybrali proto, že je jednou z nárazníkových zemí sousedících s Ruskem: bývalí ruští vojáci by tak mohli jednoduše překročit hranice této země a zapojit se do kriminální, špionážní či sabotážní činnosti.

Tallin oslovil Prahu kvůli koordinaci v této věci už na konci ledna. Návrh na zákaz vstupu bývalých ruských vojáků na území Evropské unie předal v Bruselu na jednání ministrů zahraničí Petru Macinkovi jeho estonský protějšek. Část politiků vládní koalice především z proruské SPD se postavila proti, ale nakonec premiér a ministr zahraničí vyslovili s blokací Rusů souhlas a podle informací redakce se chtěli k dopisu připojit.

