Macinkův další škrt míří na kulturní diplomacii
Po ministerských zásazích se ve světě budou zavírat Česká centra
Česká centra mají v zahraničí šířit tuzemskou kulturu – propagovat třeba filmy českých tvůrců, pořádat výstavy tuzemských umělců a vůbec šířit dobré jméno země, zkrátka být vstupní branou pro české projekty v zahraničí. V současné době funguje těchto institucí osmadvacet od Tchaj-wanu přes Káhiru až po New York. Brzy však bude s tímto počtem konec.
Ministerstvo zahraničních věcí pod vedením Petra Macinky (Motoristé sobě) totiž rozhodlo o tom, že síť Českých center bude v letošním roce hospodařit s meziročně nižším rozpočtem – místo loňských 183 milionů dostanou od ministerského zřizovatele o 26 milionů méně. Kromě toho si některá Česká centra vydělávají výukou češtiny a částečně i fundraisingem, tedy dary a granty. Tímto způsobem získala síť 25 milionů korun, jelikož možnost výuky češtiny v centrech využívá přes dva tisíce studentů.
Snížení rozpočtu o 14 procent by mělo v praxi znamenat uzavření tří poboček, přičemž o konkrétních obětech se stále ještě jedná. Podle předběžných informací Respektu by letošní rok měl být poslední pro Česká centra ve Stockholmu, Tbilisi a Miláně. „Snížení příspěvku MZV ČR vede k omezení rozsahu naší činnosti. Aktuálně s vedením rezortu vedu velmi intenzivní diskusi o dosahu sítě i strategických úkolech Českých center,“ uvádí k věci ředitelka celé sítě Jitka Pánek Jurková. Konečné rozhodnutí by mělo ministerstvo učinit do začátku dubna. Ministr Macinka na zaslané otázky, tedy proč se rozhodl pro škrty a jestli vidí smysl v činnosti center, do vydání textu nereagoval.
Pánek Jurková připomíná, že změna v počtu a umístění poboček center není neobvyklá a že se přizpůsobuje aktuální situaci, tedy třeba prioritám aktuálně vládnoucí garnitury. Proto třeba v roce 2024 skončila dvě centra, ale na druhou stranu byla tři nová otevřena. Podle ředitelky Českých center význam měkké diplomacie, jako je třeba právě šíření kultury, roste kvůli tomu, jak se mění svět.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Editorial