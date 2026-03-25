Volby v Dánsku: Pragmatickou premiérku Frederiksen zachránil Donald Trump
Politická matadorka, která ukazuje středolevým uskupením cestu k úspěchu, může potřetí stanout v čele vlády
Dánská premiérka Mette Frederiksen vyšla z tvrdého boje o křeslo premiérky oslabená, ale pořád s reálnou šancí udržet si moc. Navzdory nejhoršímu výsledku za více než sto let získali její sociální demokraté stále nejvíce hlasů ze všech stran; a navíc dopadli výrazně lépe, než se ještě před pár měsíci zdálo možné.
Voliči byli po dvou obdobích její vlády nespokojeni s penzemi, náklady na život, ochranou klimatu nebo migrací a v podzimních komunálních volbách to dali sociálním demokratům patřičně pocítit. Do hry však na začátku roku vstoupil Donald Trump se snahou podmanit si Grónsko – a průbojná premiérka tvrdým postojem vůči USA získala část voličské přízně zpět.
Jako jedna z mála světových lídrů tak přežila pandemii i následnou vlnu inflace prohloubenou ruskou agresí na Ukrajině. Světová média ji označují za přeživší hrdinku, která nepřestává bojovat. Ale stejně důležité je, že levicová politička je známá jako velká pragmatička.
Symbol vůdkyně
