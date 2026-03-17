Havlíček říká, že vláda rozhodne o dostavbě Temelína příští rok. A asi ho dostaví
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) řekl, že vláda bude muset rozhodnout o případné stavbě nových jaderných bloků v Temelíně patrně příští rok. A dodal, že si troufá tvrdit, že kabinet rozhodne pozitivně. Řekl to dnes v Brně ve svém příspěvku na Amper Summitu na veletrhu Amper. Stavbu nových bloků zmínil jakou součást cesty k energetické bezpečnosti Česka.
Vláda podle něj může zajistit bezpečnost kombinací tří kroků, které spočívají v diverzifikaci zdrojů, v rozumném energetickém mixu a také v tom, že bude do určité míry garantovat ceny elektřiny, které zajistí konkurenceschopnost průmyslu. "Je úkolem vlády vytvořit v energetice rozumné podmínky," uvedl.
Zatím je rozhodnuto o stavbě nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně, kterou zajistí jihokorejská firma KHNP.
čtk, tb