Polsko vzkazuje Trumpovi, že svoje vojáky do Íránu nepošle - i přes jeho výhrůžky
Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se přímo netýká jeho bezpečnosti, řekl polský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu důležitou pro dopravu ropy i zkapalněného zemního plynu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.
Tusk uvedl, že Polsko má v rámci NATO jiné úkoly. "Pokud jde o moře, tak to, co máme k dispozici, musí sloužit pro bezpečnost Baltského moře," řekl Tusk. Polsko a další země kolem Baltského moře v posledních letech varují před rostoucím nebezpečím pro region ze strany Ruska. "Vláda neplánuje žádnou expedici ve směru na Írán," řekl také polský premiér a dodal, že spojenci jeho země včetně Američanů to dobře chápou.
Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski v pondělí řekl, že účast polské armády na operaci v Hormuzském průlivu vylučuje také prezident Karol Nawrocki. Národněkonzervativní politik přitom platí za velkého obdivovatele současného šéfa Bílého domu a vyslovuje se pro co nejužší vazby mezi Varšavou a Washingtonem.
Podobně jako Tusk na Trumpovu výzvu reagovali také zástupci Německa, Španělska a Itálie. Dali najevo, že v současnosti nemají v plánu poslat válečné lodě, aby pomohly odblokovat Hormuzský průliv.
čtk, tb