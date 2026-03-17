Obvodní soud začal znovu projednávat jednu z žalob SPD kvůli zprávě o extremismu
Žalobou hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) na ministerstvo vnitra kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022 se znovu začal zabývat Obvodní soud pro Prahu 7. Původně konstatoval, že ministerstvo práva hnutí porušilo, rozsudek však kvůli procesním vadám zrušil odvolací soud. Žalobu nyní řeší nová soudkyně. SPD podala kvůli zařazení do zpráv o extremismu více žalob.
Aktuální případ dostala na stůl nová soudkyně Eliška Candra Soukupová. Žalobu původně řešila Marie Filippiová, ta však letos u obvodního soudu skončila. Candra Soukupová na úterním jednání rekapitulovala předchozí řízení a dosud provedené důkazy. Jednání pak odročila na červen.
Hnutí žádá konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Obvodní soud loni v červnu konstatoval porušení práv hnutí, to však podle soudu nebylo natolik významné, aby bylo nutné přiznat i omluvu.
Odvolací pražský městský soud však na konci loňského listopadu rozsudek zrušil. Obvodní soud podle odvolacího senátu rezignoval na hodnocení důkazů, z rozhodnutí nebylo jasné, jak k závěrům dospěl. Podle městského soudu navíc obvodní soud ministerstvo neupozornil, že ve sporu nemusí uspět, což mu ukládá občanský soudní řád.
Soudkyně dnes ministerstvu stanovila měsíční lhůtu, aby předložilo důkazy o tom, že je předsudečná nenávist dominantní složkou hnutí vůči jeho další činnosti. Musí také prokázat, v čem spatřuje naplnění podmínky této dominantnosti.
Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv čtyři žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra ve sporu původně podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, následně ho ale stáhlo.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo dovolání podáno bez jeho pověření a za jeho zády. SPD tvoří společně s ANO a Motoristy vládní koalici, Metnar je ministrem vnitra od loňského prosince.