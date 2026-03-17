Británie, Nizozemsko a Finsko plánují kupovat zbraně společně
Británie, Finsko a Nizozemsko zvažují spolupráci v oblasti společného financování a pořizování zbraní, střeliva a vojenského vybavení. Reagují tak na rostoucí míru hrozeb po celém světě, zejména v souvislosti s válkami na Ukrajině a na Blízkém východě. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení vlád těchto zemí.
Zmíněné tři státy zkoumají spolu s dalšími nejmenovanými partnery možnost zavedení nového mechanismu do roku 2027, který by urychlil investice a podpořil poptávku po obranném vybavení, uvedlo v prohlášení britské ministerstvo financí.
Zveřejnění plánu přichází týž den, kdy se mají s britským premiérem Keirem Starmerem v Londýně setkat ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Tématem jednání budou mimo jiné prodeje dronů a souvisejících technologií, euroatlantická bezpečnost a úsilí o dosažení trvalého míru na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské agresi.
Mechanismus, o kterém uvažují Británie, Finsko a Nizozemsko, by doplnil stávající zbrojní iniciativy NATO či Evropské unie. Mezi ně patří i česká muniční iniciativa, která začala fungovat před dvěma lety, zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině a zapojily se do ní zhruba dvě desítky zemí.
"Když spojíme síly, dosáhneme větší bezpečnosti při zachování stejných zdrojů a zároveň posílíme naše spojenectví," uvedl v prohlášení nizozemský ministr financí Eelco Heinen. Také britská ministryně financí Rachel Reevesová míní, že Británie musí prohloubit spolupráci se spojenci a posílit svůj obranný průmysl.
čtk, tb