Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
Dostavbu dálničního mostu na D1 u Přerově prý zdržují opakované útoky sabotérů, tvrdí to firma Strabag

Stavba dálničního mostu mezi obcemi Věžky, Horní Moštěnice a Lověšice na dokončovaném úseku dálnice D1 u Přerova čelí opakovaným útokům neznámých pachatelů, kteří úmyslně blokují odtok vody a poškozují tak stavební dílo. Společnost Strabag o sabotážích provizorního odvodnění potoka Mlýnský náhon, který pod mostem prochází, informovala radnici v Přerově. Dění v okolí mostu bude Strabag monitorovat a o případných dalších útocích informuje policii. ČTK to dne sdělil přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

"Neznámý pachatel nebo pachatelé opakovaně znemožňují odtok vody provizorním zatrubněním, nejčastěji o víkendech. Dochází tak k vytvoření laguny a zavodnění prostoru pod mostem. Informace, které jsme získali, nás znepokojily," uvedl Vrána. Podle Petra Černíka ze společnosti Strabag pachatelé jako překážky použili kameny, hlínu a nyní i překližku. "Tyto zásahy vedou k znehodnocení stavebního díla," dodal.

Stavbaři zaznamenali také mechanické rozebrání už zhotovených kamenných dlažeb, ruční prokopání ochranných hrázek a záměrné vypouštění vody do prostoru staveniště. "Vzhledem k rozsahu a způsobu provedení se zřejmě nejedná o náhodné jednání nebo dětskou hru, ale o cílené poškozování stavby. Prostor bude nově monitorován a jakékoli protiprávní jednání bude oznámeno Policii ČR a stavebnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že k podobným zásahům může docházet i po dokončení stavby a jejím předání ŘSD, je žádoucí pachatele vypátrat nebo odradit," dodal Černík.

čtk, tb

