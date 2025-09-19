Jestliže jsou lidé nevzdělaní, není možné toho moc udělat, píše se (mimo jiné) ve vzkazu TGM
Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, není možné toho moc udělat, píše se v záznamu slov prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který dnes experti otevřeli na zámku v Lánech na Kladensku. V pětistránkovém dopisu, který Masaryk údajně nadiktoval svému synu Janovi, se píše, že se blíží konci, a radí, jak zorganizovat jeho pohřeb. Dopis novinářům prezentovala historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. Dokument podle ní vypadá autenticky, nevznikl ale podle ní těsně před Masarykovou smrtí v roce 1937, jak se předpokládalo, ale nejspíš v létě 1934.
"Jsem nemocný, vážně nemocný. Je to konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci, víte jak, ale musíte být opatrní," citovala Hájková z dopisu, který byl na zažloutlých listech téměř celý napsaný v angličtině. "Lidé jsou rádi hloupí, nedělejte jim to jednoduché a hádejte se s nimi," citovala další slova. Dokument předal Národnímu archivu 19. září 2005 tajemník Jana Masaryka Antonín Sum s pokynem uchovat ho dvě desetiletí.
čtk, tb