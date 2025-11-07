Evropská komise podle Fica zvažuje řízení vůči Slovensku kvůli novele ústavy
Evropská komise zvažuje řízení vůči Slovensku kvůli jeho nedávné novele ústavy, kterou Bratislava zavedla do základního zákona kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Novinářům to dnes řekl premiér Robert Fico, který vyjádřil odhodlání vstoupit do konfliktu s EK v této záležitosti. Mluvčí EK dnes uvedl, že o žádném řízení nemá povědomí.
Uvedená změna podle dřívějšího vyjádření právníků i Fica v kulturně-etických otázkách upřednostňuje slovenské právo před právem evropským a mezinárodním. EK už v září vyjádřila znepokojení nad změnami ve slovenské ústavě.
"Těšíme se na tento konflikt. Neumím si představit, že by nám nějaká mezinárodní organizace měla rozkazovat, kolik by mělo být pohlaví, kdo se může ženit. Jsme přesvědčeni, že základní smlouvy, které upravují fungování Evropské unie, v otázkách národní identity umožňují členským státům, aby dávaly přednost domácímu právu před právem Evropské unie," uvedl Fico.
Podle něj se Evropa v kulturně-etických záležitostech zbláznila. "Pokud země nebudou chránit vlastní národní identitu, pokud nebudeme chránit tradice, sežere nás mezinárodní společenství, budeme absolutně bezvýznamní," tvrdil Fico.
EK má možnost se členskou zemí zahájit řízení pro porušení unijních právních předpisů, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Kvůli zpochybnění nadřazenosti unijního práva komise zahájila toto řízení v roce 2021 s Polskem.
"Nejsem si vědom žádného řízení o nesplnění povinnosti," uvedl dnes mluvčí komise Markus Lammert. Evropská komise podle něj vyjádřila již dříve v souvislosti se změnami slovenské ústavy znepokojení a vede intenzivní dialog se slovenskými úřady. "Zejména jsme vyjádřili obavy ohledně toho, jak navrhované změny článku 7 ústavy související s právem EU. Dovolte mi znovu připomenout, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem, včetně ustanovení vnitrostátní ústav," dodal mluvčí.
Uvedená novela slovenské ústavy začala platit na začátku letošního listopadu. K jejímu schválení ve sněmovně s nejnižším potřebným počtem hlasů vládním stranám pomohla část opozičních poslanců. Nově je v ústavě zakotveno mimo jiné to, že země uznává jen biologicky dané pohlaví muže a ženy. Vzdělávání dětí v oblasti sexuální problematiky zase bude podléhat souhlasu rodičů a do ústavy se ze zákona o rodině přesunula ustanovení o osvojování dětí, která při adopcích zvýhodňují například manžele. Ústavní novelu Fico v minulosti opakovaně označil za hráz proti progresivismu.
Právě obdrženou informací o hrozícím řízení vůči Slovensku ze strany EK Fico zdůvodnil odřeknutí plánované návštěvy jedné ze škol v Popradu na severu Slovenska, kde měl dnes vystoupit s přednáškou. Slovenská média uvedla, že u vstupu do uvedené školy někdo namaloval nápisy proti Ficovi, a to i hanlivé. Podle Denníku N se vůči plánovanému vystoupení premiéra na škole postavili někteří rodiče a žáci jedné třídy se zase dohodli, že přijdou v černém na znamení nesouhlasu s Ficovou přednáškou. Premiér tyto informace nekomentoval. Řekl pouze, že země je rozdělená a že existují různé názory. ok