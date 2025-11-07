ÚOHS: Miliardář Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň
Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny.
"Úřad dospěl ve zjednodušeném řízení k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.
Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu. ok