13:52

ÚOHS: Miliardář Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň

Majitel zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. O transakci informovala Czechoslovak Group na konci září s tím, že klub se nestane součástí skupiny.

"Úřad dospěl ve zjednodušeném řízení k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto vydal rozhodnutí o povolení spojení. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.

Strnad klub kupuje od rakousko-švýcarské skupiny FCVP GmbH. Předsedou představenstva a generálním ředitelem zůstává Adolf Šádek, který si stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach ponechal menšinový podíl v klubu. ok

