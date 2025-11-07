ODS, SPD i Motoristé sobě dostali v souvislosti se sněmovními volbami pokutu
Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10.000 do 35.000 korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte Pravý Blok. Plyne to z webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH). Reakce stran a hnutí ČTK zjišťuje.
Nejvíce, 35.000 korun, má zaplatit SPD. Podle úřadu strana nezajistila, aby propagace nebo volební agitace obsahovaly informaci o zadavateli a zpracovateli. Motoristé sobě dostali pokutu 25.000 korun. Důvodem je využití nebo umožnění využití komunikačních médií ovládané samosprávami k volební kampani. ODS dostala pokutu 20.000 korun, a to rovněž za neinformování o zadavateli nebo zpracovateli propagace či volební agitace. Strana Volte Pravý Blok má za nesplnění některé z povinností souvisejících s údaji o financování volební kampaně či zasláním podkladů o účetnictví zaplatit 10.000 korun.
Úřad dosud zjistil, že své sponzory zveřejnila na webových stránkách jen polovina z 26 subjektů, které podaly kandidátní listinu. Za nezveřejnění dárců nebo za zveřejnění neúplných informací může následovat správní řízení a pokuta od 20.000 do 300.000 korun. Povinnost nicméně splnily všechny sněmovní strany.
Hospodaření stran bude dohledový úřad detailněji kontrolovat až ve zprávách o financování volební kampaně. Termín pro jejich odevzdání je do 90 dnů od vyhlášení výsledků voleb, připadá tedy na začátek ledna příštího roku.
V souvislosti se sněmovními volbami v roce 2021 uložil úřad také několik pokut, a to od 10.000 do 40.000 korun. ok