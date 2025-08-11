Nová TOP 09: znovu s Kalouskem, nebýt jako Stanjura a mít vlastní značku
Strana si do čela zvolila Matěje Ondřeje Havla, do vedení se vrátil Jiří Pospíšil
Sobotní volba předsedy TOP 09 nebyla napínavá podívaná. Ze všech zvažovaných kandidátů zbyl totiž nakonec ve hře jenom jeden – Matěj Ondřej Havel. Jiří Pospíšil, Vlastimil Válek nebo Marek Ženíšek, o kterých se v týdnech i měsících před volbou spekulovalo, se nakonec rozhodli na šéfa TOP 09 nekandidovat. Jiří Pospíšil, který získal nominaci od své pražské organizace, jen poděkoval a popřál šťastnou volbu s tím, že Havel je dobrým kandidátem na předsedu. Kdo tedy vlastně nastupuje do čela strany, která přechází do opozice?
Přirozený nástupce
Havel, který dostal 120 hlasů od 171 delegátů, do TOP 09 vstoupil ve 30 letech, v době, kdy strana zažila nejhorší volební výsledek ve své historii. Pod vedením Miroslava Kalouska – který ji založil s Karlem Schwarzenbergem – dosáhla ve volbách v roce 2017 jen na 5,3 procenta hlasů a získala sedm mandátů. Do celostátní funkce se dostal o čtyři roky později, kdy byl zvolen poslancem.
Díky preferenčním hlasům se ze 4. místa vyšplhal až na první a ve sněmovně se pak rychle stal jedním z nejdůležitějších spojenců končící předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Ta v něm podle informací z kuloárů už dřív viděla možného příštího předsedu strany a měla v něj velkou důvěru. Havel byl například jedním z prvních straníků, kteří znali její rozhodnutí i důvod, proč se znovu nebude ucházet o místo ve sněmovně ani ve vedení strany – tedy ještě předtím, než o svém rozhodnutí řekla širšímu vedení strany a poté i veřejnosti.
