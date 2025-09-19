Pákistán podle nové dohody nabídne Saúdské Arábii i jadernou ochranu, pokud to bude nutné
Pokud to bude nutné, Pákistán v rámci nové dohody o vzájemné obraně zpřístupní svůj jaderný program Saúdské Arábii. Ve čtvrtek večer to řekl pákistánský ministr obrany Chavádža Muhammad Ásif, píše agentura AP s tím, že je to poprvé, kdy Islámábád potvrdil, že arabskou zemi přibírá pod svůj jaderný deštník.
"To, co máme, schopnosti, kterými disponujeme, bude na základě této dohody Saúdské Arábii zpřístupněno," odpověděl ministr v rozhovoru se stanicí Geo TV na otázku, zda prvek odstrašení, který Pákistánu poskytují jeho jaderné zbraně, bude nově k dispozici i Saúdské Arábii.
Obě země ve středu podepsaly dohodu uvádějící, že útok proti jedné zemi bude považován za útok proti oběma. Pákistán podle AP vlastní přibližně 170 jaderných hlavic, první jaderný test provedl v roce 1998.
čtk, tb