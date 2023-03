SPOLU dál spolu. Volby by vyhrály strany vládní koalice

Dva průzkumy veřejného mínění poprvé od prezidentských voleb analyzují šance politických stran dostat se do Poslanecké sněmovny. A oba mimo jiné popisují, že hnutí ANO se i po prohraných volbách Andreje Babiše drží kolem třiceti procent a porazila by ho jen koalice Spolu.

Podle víkendového průzkumu společnosti KANTAR posílilo ANO o tři procenta a získalo by nyní 30,5 procenta. Koalice Spolu by získala 31 procent, naopak koalice Pirátu a Starostů by dostala jen 13 procent hlasů – tedy méně než v říjnových volbách v roce 2021. Na čtvrtém místě se drží SPD Tomia Okamury s devíti procenty hlasů, hnutí však oslabuje a voliče mu přebírá ANO. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny atakovali sociální demokraté.

Podle úterního průzkumu agentury MEDIAN má hnutí ANO rovněž nad třicet procent; analytici odhadují, že by mohlo mít 32 procent. Strany současné vládní pětikoalice (Spolu, Piráti a Starostové) mají v součtu podporu 41,5 procenta respondentů. Kdyby současní členové PirSTAN a Spolu nekandidovali společně, ODS by sama získala 14,5 procenta, hned za nimi by se umístili Piráti s 11, 5 procenty voličské podpory. SPD má podle Medianu 9,5 procenta. Ve sněmovně by dále usedli také Starostové, kteří získali sedm procent. Na hranici vstupu do sněmovny se podle Medianu pohybují TOP 09 a ČSSD: volební model jim přisuzuje shodně pět procent hlasů. KDU-ČSL se pod vedením Mariana Jurečky pohybuje kolem jen 3,5 procenta, tedy pod prahem volitelnosti.

Současná data naznačují to, co někteří experti předpovídali. Za této situace musí členové koalice Spolu kandidovat společně, aby měli šanci vládnout. Zároveň je to existenciálně důležité pro lidovce i TOP 09 – ti by se jinak pravděpodobně do Poslanecké sněmovny nedostali. Současně se u druhé koalice PirSTAN ukazuje, že samostatné kandidatury by stranám přinesly lepší výsledek než společný postup. Piráti se drží kolem jedenácti procent, hnutí STAN kolem sedmi. Při spojení by ztratili více voličů, než nyní mají (ostatně podle vedení obou stran už se společnou kandidátkou nepočítají).

Celková podpora subjektů sdružených ve vládě však podle průzkumů neklesla i přes energetickou krizi a vysokou inflaci. Podle expertů je aktuálně dáno i to dozvukem prezidentských voleb, kdy stál kabinet na straně vítěze, a společnost se rozštěpila na dva tábory. Současně se potvrzuje další důsledek voleb hlavy státu. Voliči SPD přecházejí k hnutí ANO, které v době boje o Hrad, kdy ve finále soupeřil Petr Pavel s Andrejem Babišem, mluvilo o válce a relativizovalo pomoc Ukrajině. Do příštích sněmovních voleb se tak může stát, že SPD se bude pohybovat až na hraně volitelnosti, hnutí ANO bude ještě více sílit a sbírat spíš protestní voliče.

Sbírání voličů (tentokrát od menších vládních subjektů) se podle odborníků až do podzimu 2022 dařilo i ODS, ale pak ji dostihla reakce na energetickou krizi a její výsledek se ustálil okolo 22 procent. Přesto stále platí, že ODS si upevnila postavení v pětikoalici. Zároveň na jaře právě její ministři chystají řadu nepopulárních opatření. Na další vývoj prefrencí jednotlivých stran i kabinetu bude mít podle politologů vliv i to, zda pro voliče bude mít souboj vlády a opozice podobu duelu Babiš – Fiala. A také to, že zde (aspoň zatím) nevzniká žádný třetí „velký hráč“. (Andrea Procházková)

Maďarský Fidesz odložil schůzi parlamentu plánovanou na příští týden, na níž se očekávala ratifikace vstupu Švédska a Finska do NATO. Keňské jezero Kamnarok, které donedávna bývalo domovem druhého největšího počtu krokodýlů v Africe, vyschlo. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil 39 ruským zbrojařským firmám, aby zdvojnásobily výrobu raket všech typů. Uvedl, že je to "těžký, ale splnitelný úkol”. “Kotě kouslo muže do nosu, ten s ním praštil o zeď a zakroutil mu krkem,” titulkuje idnes.cz článek o muži z Klatov, kterému za týrání zvířete hrozí vězení. Případ z loňského listopadu nahlásil svědek události, kotě zemřelo ve velkých bolestech. V Ženevě pokračovala jednání o prodloužení obilné dohody umožňující vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny. Státní zástupce žádá pro někdejšího manažera Mostecké uhelné společnosti Antonia Koláčka 7,5 roku vězení, propadnutí veškerého majetku a pětiletý zákaz působení ve vedení firem. Polsko dodá Ukrajině během čtyř až šesti týdnů bojové letouny MiG, prohlásil premiér Mateusz Morawiecki. Hned pět českých tenistek postoupilo do osmifinále na tenisovém turnaji v Indian Wells. Austrálie v rámci bezpečnostního paktu s USA a Velkou Británií nakoupí tří americké jaderné ponorky (a získá opci na další dvě). Podle Číny se tak trojice zemí vydala na “stezku omylů a nebezpečí,” neboť přehlíží její obavy z proamerické vojenské aliance. Facebook propouští, o práci přijde deset tisíc lidí. Evropský parlament schválil, že nové budovy mají mít od roku 2028 nulové emise a povinné solární panely a majitelé domů a bytů budou muset do deseti let výrazně snížit jejich energetickou náročnost. Renovace se budou platit z evropských dotací. V neděli zemřel ve světě oceňovaný hudební skladatel a průkopník Nové hudby Marek Kopelent. Možný republikánský kandidát na prezidenta USA Ron DeSantis řekl, že obrana Ukrajiny před Ruskem není důležitým americkým národním zájmem. Hasiči z Pardubic likvidovali požár drtiče dřeva v Rybitví. Pokutu 2,7 milionu korun dostal Karlovarský kraj za to, že v letech 2018 až 2021 postupně uzavřel tři smlouvy na zajištění autobusové dopravy bez soutěže o zakázku. Zemřel čínský lékař Ťiang Jen-jung, který v roce 2003 informoval svět o rozsahu epidemie SARS. Bylo mu 91 let. Francouzský mediální konglomerát Vivendi zahájil exkluzivní jednání o prodeji svého stoprocentního podílu ve vydavatelství Editis firmě International Media Invest; ta je dceřinou společností firmy Czech Media Invest podnikatele Daniela Křetínského. Čeští jazykovědci kromě mužského tvaru hranolek nedávno přijali za spisovnou verzi i ženský tvar „hranolka“. Evropský parlament schválil dvojici právních předpisů klimatického balíku Fit for 55; ty mimo jiné zpřísní nároky kladené na členské státy ohledně snížení emisí v odvětvích, která dosud nejsou zahrnuta v systému emisních povolenek. Ukrajinské velení se rozhodlo dál bránit Bachmut, V Tokiu vykvetly sakury, což v Japonsku symbolizuje příchod jara. Ministerstvo školství chce rozpočet navržený na příští rok zvýšit o 23,4 miliardy korun.

