Ruský útok zasáhl v Kyjevě klášter zapsaný v UNESCO, EU uvalila na Moskvu nové sankce
Ukrajina v noci na pondělí čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku, při kterém zahynulo 11 lidí. Zásah utrpěl mimo jiné pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra, který je na seznamu světového dědictví UNESCO. Zatímco západní země včetně Česka útok na klášter kritizují, Moskva tvrdí, že církevní zařízení zasáhla ukrajinskou obranou vypálená střela amerického protiraketového systému Patriot.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že útok na klášter patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara. Avraamij, episkop Kyjevskopečerské lávry, na facebooku zveřejnil fotografii, jak ze střechy Uspenského chrámu původně z 11. století stoupá dým a stříká na ni voda během záchranné akce. Rovněž informoval, že všechny historické ikony a další pro pravoslavné křesťany posvátné předměty jsou v bezpečí.
Německo zásah kláštera odsoudilo a uvedlo, že to ukazuje neochotu ruské strany učinit kroky směřující k míru na Ukrajině. Český prezident Petr Pavel na síti X napsal, že napadení kláštera odhaluje čiré zoufalství a barbarství Ruska. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovova uvedla, že tvrzení Západu o tom, že Rusko zasáhlo kyjevský klášter, je lež. Uvedla rovněž, že Západ nijak neodsuzuje ukrajinské útoky na ruské kulturní dědictví. Ukrajinská tajná služba SBU zveřejnila na telegramu snímky, které podle ní ukazují v oblasti kláštera trosky dronu Geraň-2, což je ruská verze íránského dronu Šáhed.
Zasaženo bylo v hlavním ukrajinském městě několik čtvrtí. Ruský útok v metropoli způsobil rozsáhlé škody na Národním filmovém studiu Oleksandra Dovženka. V jednom z nejstarších filmových studií na Ukrajině vypukl požár. V Charkově Rusko zaútočilo na záchranáře, kteří hasili požár po předchozím zásahu průmyslového objektu. Zelenskyj uvedl, že na místě zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků. Rusko podle Sybihy zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami, z nichž více než 60 mířilo na ukrajinské hlavní město.
Vzdušné útoky v noci podnikla také Ukrajina. Ruské ministerstvo obrany v ranním hlášení uvedlo, že jeho protivzdušná obrana zneškodnila 123 ukrajinských dronů. Mezi oblastmi, kde se tak dělo, zmínilo i moskevský region, což je neoficiální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast. Telegramový kanál Astra oznámil, že ve městě Reutov východně od Moskvy po dronovém útoku vypukl požár několik set metrů od přední firmy ruského raketového a kosmického průmyslu - Vědecko-výrobního sdružení strojního inženýrství (NPO Mašinostrojenija) a fakulty letectví a kosmonautiky Baumanovy moskevské státní technické univerzity.
Evropská unie v pondělí schválila sankce na dalších 81 osob a subjektů v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a porušováním lidských práv v Rusku. Omezující opatření míří na několik výrobců a dodavatelů dronů a dalšího vojenského vybavení ruským ozbrojenými silám. Jsou mezi nimi i společnosti z Číny. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že Evropa se chybně domnívá, že Rusko na Ukrajině prohrává. Dále uvedl, že Moskva podporuje návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se ukončení konfliktu a že se těší, až se od Trumpových vyslanců dozví, jak by se měly tyto návrhy uskutečnit. Kreml v neděli oznámil, že američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, který je Trumpovým zetěm, brzy znovu pojedou do Moskvy.
Dosavadní mírové snahy žádný průlom nepřinesly. Rusko si klade požadavky včetně územních, které jsou pro Kyjev nepřijatelné. Ukrajina navrhuje zastavit boje na současné linii a zahájit mírová jednání, což ale Moskva odmítá.