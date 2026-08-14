A Rusko také odmítlo návrh na příměří v Černém moři. Prý pro něj nevidí důvod
Rusko dnes odmítlo odmítlo myšlenku příměří s Ukrajinou v Černém moři s argumentem, že nevidí důvod pro "polovičatá opatření", která by nabídla druhé straně oddech, uvedla agentura Reuters. Rusko i Ukrajina v posledních týdnech zesílily útoky proti obchodním lodím v Černém moři, což vedlo k růstu cen obilí na světovém trhu.
Ukrajina dříve zaslala Rusku návrh na zastavení útoků v Černém moři. Přerušení bojových operací na moři navrhl znepřáteleným stranám také šéf turecké diplomacie Hakan Fidan.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dnes obvinila Ukrajinu z "bezuzdných teroristických činů" proti lodní dopravě, aniž by se zmínila o ruských útocích na lodě plující do a z ukrajinských přístavů.
"Tyto (ukrajinské) útoky vnímáme jako úmyslnou politiku zaměřenou na destabilizaci civilní lodní dopravy v Černém moři s cílem eskalovat napětí a prodloužit konflikt, a to vše za do očí bijícího souhlasu našich sousedů v regionu," uvedla Zacharovová. "Zároveň nevidíme žádné známky zlepšení, a proto není žádný důvod pro dílčí opatření, která by kyjevskému režimu poskytla dočasný oddech," dodala.
Podle mluvčí už není možný návrat k dohodě, která umožňovala v letech 2022 a 2023 vývoz obilí přes Černé moře. Tato dohoda, kterou zprostředkovalo Turecko, umožnila Rusku a Ukrajině - dvěma významným obilným exportérům - nadále zásobovat světové trhy. Dohoda, kterou ruská mluvčí označila za jednostrannou, se zhroutila poté, co Moskva obvinila Ukrajinu a Západ, že nedodržely své závazky, připomněl Reuters.
čtk, tb