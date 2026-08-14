Šéf KRNAPu říká, že dlouhodobé cíle parku do roku 2038 měnit nebude
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody stanovené pro roky 2023-2038. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, jak dříve oznámilo ministerstvo životního prostředí, nový ředitel správy parku Petr Moravec nemůže vyloučit. Novinářům dnes řekl, že vyjednávání s ministerstvem o možném propouštění pokračuje a jasno by mělo být do konce roku. Moravec byl jmenován do funkce v červnu a nahradil ve vedení parku Robina Böhnische, kterého ministr Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu.
Za tři hlavní priority označil ochranu přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu. Zpoplatnění vstupu do KRNAP nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvnosti podle něj není na místě.
"Nepřišel jsem měnit poslání národního parku ani přepisovat odborné cíle ochrany přírody. Zásady péče jsou pro nás jasným dlouhodobým rámcem. Mojí odpovědností je zajistit, aby je Správa KRNAP dokázala profesionálně naplňovat a zároveň byla dobře řízenou, efektivní a předvídatelnou institucí,“ řekl Moravec. Rozjeté projekty jsou podle analýzy, kterou si nechal vypracovat, v pořádku.
Za hlavní dlouhodobou prioritu označil odolnost Krkonoš, která by měla spočívat v ochraně nejcennějších ekosystémů, péči o lesy, vodní režim krajiny, adaptaci na klimatickou změnu, ale i v řízení návštěvnosti a spolupráce s obcemi. "Krkonoše dnes nelze řídit po jednotlivých problémech. Voda, stav lesů, biodiverzita, klimatická změna, návštěvnost i tlak na území spolu souvisejí. Rozhodnutí proto musí vycházet z odbornosti a dat, musíme posuzovat jejich dlouhodobý dopad na celé území," řekl dnes Moravec.
Jeho koncepce počítá také s lepším ekonomickým zhodnocením vytěženého dřeva například přes lepší třídění dřevní hmoty a obchodní procesy. Podle Moravce není cílem zvýšení objemu těžby. "Dobré hospodaření neznamená pro mě více těžit, znamená odpovědně nakládat s přírodním bohatstvím, veřejnými penězi, státním majetkem a prací lidí. Pokud dokážeme stejné množství lépe zhodnotit, je to přesně cesta, kterou považuji za správnou," řekl Moravec.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55.000 hektaru. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
čtk, tb