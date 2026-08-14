Prokurátorka žádá pro šéfa opoziční ruské strany dvanáct let, protože chce konec války
Prokurátorka navrhla ruskému soudu, aby místopředsedu opoziční strany Jabloko Lva Šlosberga za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o ruské válce proti Ukrajině poslal do vězení na 12 let a jeden měsíc. Informovala o tom dnes ruská média.
Šlosberg se uvedených zločinů podle obžaloby dopustil tím, že na sociální síti přeposlal obrázek titulní strany britského listu Daily Mirror se snímkem zakrvácené ženy a ruského prezidenta Vladimira Putina a s nápisem "Její krev, jeho ruce"; také v internetových debatách požadoval okamžitě ukončit válku Ruska proti Ukrajině, napsal portál Mediazona.
Jednání soudu se - podobně jako v předchozích dnech - nemohli zúčastnit tři politikovi obhájci, kvůli jiným soudům či z osobních důvodů. Obžalovanému přidělil soud advokáta ex offo, Leonida Skripileva. Politikovy námitky pokaždé soudkyně Viktorija Maljamovová zamítla, přestože podle zákona má obžalovaný právo konkrétního obhájce odmítnout. Soudkyně také neumožnila advokátovi seznámit se s případem ani jej projednat se Šlosbergem. Prohlásila, že na to měli před jednáním soudu 18 minut. Šlosberg marně vznášel námitku týkající se podjatosti soudkyně, poznamenal portál.
Šlosberg byl dříve odsouzen ke 420 hodinám obecně prospěšných prací za to, že neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí úřadů označit jej hanlivou nálepkou "zahraničního agenta". Toto označení se v Rusku používá pro subjekty, které získávají podporu ze zahraničí nebo jsou podle ruských úřadů pod zahraničním vlivem. Dvakrát také dostal pokutu za diskreditaci ruské armády, protože nesouhlasil s válkou proti Ukrajině, kterou podle agentury Reuters označil za "krvavé šachy". Od loňského června byl v domácím vězení, od loňského prosince ve vazbě.
Krátce poté, co ruská vojska na rozkaz prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022 vpadla do sousední země, přijali ruští zákonodárci zákony, které hrozí tvrdými tresty za šíření nepravdivých informací o ozbrojených silách. Za lživé přitom ruské úřady a soudy pokládají veškeré informace, které se rozcházejí s oficiálním výkladem událostí. Cílem je umlčet veškerý nesouhlas s válkou a s režimem, tvrdí kritici ruských poměrů.
Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, tento týden ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb. Odvolání strany proti tomuto verdiktu má nejvyšší soud posoudit příští pondělí.
čtk, tb