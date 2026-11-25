Ředitel KRNAP nabídne odvolaným náměstkům místa ve správě parku
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec nabídne dvěma odvolaným náměstkům nová pracovní místa v rámci správy parku, mají odpovídat jejich vzdělání. Řekl to na středeční schůzi sněmovního výboru pro životní prostředí k aktuální situaci v KRNAP. Někteří opoziční poslanci Moravce kritizovali za neuvedení důvodu k jejich odvolání. Moravec reagoval, že potřebuje pracovat s lidmi, kterým důvěřuje.
O tom, jaká místa budou nabídnuta odvolanému ekonomickému náměstkovi Luďkovi Kholovi a náměstkovi ředitele správy a vedoucímu odboru vnějších vztahů Jakubovi Kašparovi, se nyní podle Moravce diskutuje. "Nebudou to místa na pozici vrátných, uklízeček a podobně. Budou to standardní místa, jak jsou volná a která odpovídají jejich vzdělání a zdravotnímu stavu," řekl Moravec.
Moravec po odvolání náměstků na začátku listopadu řekl, že ani jeden nesplňoval jeho představy o tom, jak by měli pracovníci na těchto pozicích v hospodaření Správy KRNAP fungovat. "Je to mé rozhodnutí, není to žádná likvidace nikoho ani ničeho ani osobní msta. Potřebuji pracovat s lidmi, kterým důvěřuji, aby Správa byla funkční a byla zbavena všeho, co se na ni poslední měsíce valilo," upřesnil nyní. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) doplnil, že do odvolání žádným způsobem nezasahoval.
Moravcovo vysvětlení i okolnosti odchodu náměstků na výboru kritizoval například bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Na místa Kašpara a Khola jsou nyní dočasně dosazeni zástupci z řad zaměstnanců Správy KRNAP. Podle Moravce jde o lidi, kteří ve správě parku pracují dlouhodobě a problematiku znají. Na místa budou následně vypsána výběrová řízení, řekl.
Moravec ve funkci nahradil Robina Böhnische, kterého Červený odvolal v březnu. Moravec je v čele Správy KRNAP od června. Na konci srpna podal výpověď neúspěšný kandidát na ředitele a do té doby vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb.
V průběhu letošního a příštího roku by podle Červeného mělo v KRNAP skončit deset zaměstnanců, o jaká místa půjde neupřesnil, přislíbil ale, že členům výboru seznam poskytne. V současnosti pracuje ve správě parku okolo 240 lidí, z nichž je asi 40 v odborech. "Žádný odborník neodešel, o něčem takovém ani neuvažuji," řekl dnes Moravec.
Výbor také kritizoval, že od ministra nemá některé podklady, zejména koncepci rozvoje parku, kterou Moravec vypracoval a vyhrál s ní před několika měsíci výběrové řízení. Moravec slíbil, že ji v plném znění zašle.
Kvůli nejistotě mezi zaměstnanci KRNAP a směřování správy parku vstoupili začátkem listopadu odboráři Správy KRNAP do stávkové pohotovosti. Za odvolání ředitele Moravce vznikla také petice s více než 16 000 podpisy. Červený sdělil, že petici bere vážně. Moravec ke stávkové pohotovosti řekl, že stále trvá a nastavil pravidelnou komunikaci s odbory.
Moravec také řekl, že zruší v září založenou stínovou asociaci národních parků. Asociace všech čtyř českých národních parků existovala už dříve. Podle Moravce byla nová asociace založena, protože měla zajistit legislativní rámec pro zastřešení národních parků při svých aktivitách, přičemž ta původní legislativní rámec nemá. "Projekt se nepovedl, asociace se ruší a tím to končí," uvedl Moravec s tím, že ohledně založení nekomunikoval dobře.