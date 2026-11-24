Europoslanci schválili úpravu systému povolenek ETS
Evropský parlament schválil opatření, jehož cílem je stabilizovat vývoj ceny emisních povolenek v systému ETS. Europoslanci souhlasili s navýšením takzvané rezervy tržní stability, což má vést k poklesu množství povolenek, které budou stažené z trhu. Změna se může dotknout sektorů energetiky či těžkého průmyslu, které již za vypouštění skleníkových plynů platí.
Podle kompromisní dohody mezi EP a členskými státy unie se kapacita rezervy zvýší ze 400 milionů povolenek na 700 milionů povolenek. Opatření je součástí snahy omezit dopad plateb za vypouštění skleníkových plynů na ceny elektřiny.
Evropská komise v dubnu původně navrhovala pozastavení mechanismu zneplatňování. Podle většinového názoru europoslanců by to však vedlo k nežádoucím výkyvům. Podle zpravodaje Pierfrancesca Marana z frakce socialistů a demokratů (S&D) nalezený kompromis spojuje "klimatické ambice a průmyslovou konkurenceschopnost". Navýšení rezervy by mělo posílit její funkci při vyvažování nabídky a poptávky.
Pro návrh hlasovalo 403 europoslanců, proti jich bylo 78 a zdrželo se 146. Návrh podpořili například europoslanci za ANO a z frakce Evropské lidové strany, kde zasedají europoslanci zvolení za STAN, TOP 09 či KDU-ČSL.
"Je to drobná kosmetická změna," uvedl europoslanec za ANO Ondřej Knotek, který neočekává okamžitý výrazný dopad na ceny povolenek. Podle něj změny ukazují, že ekologická legislativa přijatá v předchozích letech "byla příliš ambiciózní" a negativně dopadá na energeticky náročný průmysl.
Návrh podpořila i Markéta Gregorová (Piráti), která považuje kompromis mezi Evropským parlamentem a členskými státy za přijatelný, byť podporovala spíše přísnější návrh na zneplatňování povolenek.
Podle ní se systém emisních povolenek osvědčil, protože vedl k poklesu emisí skleníkových plynů v průmyslu. "To ale neznamená, že je bez chyby," uvedla Gregorová. Kritizuje například situace, kdy se aktivity zatížené emisními povolenkami přesunuly do zahraničí, aby se firmy platbám vyhnuly.
Europoslanci za ODS se při hlasování zdrželi. Europoslanec Alexandr Vondra za tuto stranu to odůvodnil tím, že původní návrh Evropské komise byl lepší. Podle něj za kompromis, který oslabil návrh komise, může klub Evropské lidové strany, který se rozhodl jednat se Zelenými a sociálními demokraty, kteří nepodporují tak zásadní revizi klimatických návrhů.
Rezerva byla zavedena v roce 2019. Tehdy unie reagovala na situaci, kdy podle ní bylo v oběhu příliš velké množství povolenek, které se nahromadily v předchozích letech. To stlačovalo jejich ceny dolů. Rezerva měla zajistit, že na trhu nebude příliš vysoký převis nabídky nad poptávkou. Rezerva odebírá povolenky z aukcí, když jejich celkový počet na trhu překoná určené limity, čímž omezuje nabídku; naopak, kdyby povolenek bylo příliš málo, tak může uvolnit jejich dodatečné množství. Systém zneplatňování povolenek, kdy je v rezervě jisté množství povolenek, začal fungovat od roku 2023.
Na revizi systému povolenek tlačí Česká republika společně s některými dalšími zeměmi, které systém kritizují, protože podle nich nadměrně zatěžuje evropský průmysl. Tím ho podle nich znevýhodňuje v konkurenci s podniky mimo EU. Současná česká vláda také velmi kritizuje systém emisních povolenek ETS2, který by mohl v budoucnosti v citelnější míře dopadnout na domácnosti například kvůli možnému růstu cen paliv a tepla.