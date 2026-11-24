Sněmovna by podle Pirátů měla vyzvat ke společnému vojenskému cvičení s Polskem
Sněmovna by měla podle opozičních Pirátů vyzvat vládu, aby Česko s Polskem uspořádaly společné vojenské cvičení zaměřené na protivzdušnou a protidronovou obranu. Řekl to místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš.
Vyjádřilo by to podle něj solidaritu Polsku a umožnilo procvičit si ochranu kritické infrastruktury a spolupráci armády se záchrannými složkami. Návrh usnesení související s Polskem chtějí předložit i opoziční Starostové, podle šéfa hnutí Víta Rakušana by měla Sněmovna odsoudit ruské provokace v Polsku a vyzvat premiéra Andreje Babiše (ANO) ke svolání mimořádného zasedání Bezpečnostní rady státu.
Polský vzdušný prostor v noci na úterý při útoku na západní Ukrajinu krátce narušil ruský bezpilotní letoun. Polské ozbrojené síly měly povolení ho sestřelit, po změně jeho kurzu zpět na východ tak ale neučinily. Za provokaci z ruské strany polští představitelé označili incident, kdy se minulý týden v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101.
Bartoš řekl, že jedna ze střel dopadla stovky metrů od obytných domů. "Naštěstí nebyl nikdo zraněn, ani nebyly ztráty na životech. Ale příště takové štěstí už mít nemusíme," dodal. Incidenty v Polsku, ale třeba i v Rumunsku podle něj nejsou náhodné, Rusko jimi opakovaně testuje soudržnost Severoatlantické aliance (NATO) a připravenost bránit se. "Bezpečnost Polska je i naší bezpečností," řekl.
Také podle Rakušana Rusko provokuje a zkouší, zda NATO drží pohromadě a je schopno koordinované reakce. "Jak říkají experti, je jenom otázkou času, kdy taková provokace, útok, říkejme tomu, jakou terminologií chceme, se bude týkat i Česka," řekl. Na bezpečnosti by podle něj měla být shoda napříč politickým spektrem.
Babiš v pátek odsoudil narušení polského vzdušného prostoru, považuje ho za nepřijatelné. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč v úterý řekli, že Česko je připravené pomoci Polsku, armáda má připravené varianty podpory a čeká na požadavek sousední země.
Podle Bartoše je potřeba solidaritu vyjádřit činy. Sněmovna by proto měla usnesením vyzvat vládu ke společnému cvičení zaměřenému na protivzdušnou a protidronovou obranu. "Nejlepší způsob, jak odradit agresora, je ukázat, že jsme připraveni a že spojenci drží pohromadě," dodal.
Poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek v souvislosti s aktuální bezpečnostní situací, incidenty v Polsku i s dnešním Hlaváčovým vyjádřením kritizoval vládu, která podle něj nezodpovědně odkládá posílení protivzdušné obrany na rok 2030 nebo až 2035. Hlaváč řekl, že při obranných výdajích ve výši dvou procent hrubého domácího produktu armáda naráží na své limity. Dokáže udržet své schopnosti a plnit úkoly, obtížně ale bude rozvíjet nové projekty.
Podle Bartoška je potřeba se nad vyjádřením šéfa armády zamyslet a reagovat, mimo jiné úpravou strategických dokumentů. Otázku bezpečnosti považuje lidovecký poslanec za nadstranickou, KDU-ČSL je připravena k diskusi a podpoře všech smysluplných návrhů.
Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky by měla česká vláda dát jasně vědět, že s ruskou agresí nesouhlasí. Okamžitě by podle ODS měl kabinet také přestat blokovat garanci unijní půjčky Ukrajině. Téma bude řešit mimořádný unijní summit ve čtvrtek a v pátek. Německý kancléř Friedrich Merz před ním vznesl požadavek, aby se všechny země EU bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Česko, Slovensko a Maďarsko si už v minulosti vyjednaly výjimky z garancí u půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur.