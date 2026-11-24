Přichází mrazivý týden, možná bude i sněžit
V tomto týdnu může v Česku každý den mrznout a přes den a sněžit, a to i v nížinách. Teploty přes den se nedostanou přes čtyři stupně Celsia nad nulou, koncem týdne jen bude maximálně plus jeden stupeň a v noci se očekávají silné mrazy.
Každý den může napadnout několik centimetrů sněhu a ve čtvrtek možná na jihovýchodě napadne až 15 centimetrů. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Mrazivé počasí vydrží podle dlouhodobého výhledu i příští týden, pak se mírně oteplí.
Minulý týden se opakovaně dostaly nejvyšší denní teploty i nad deset stupňů, ve středu překonaly 15 stupňů. Tento týden se výrazně ochladí. "Začíná poslední týden meteorologického podzimu, počasí ale bude ryze zimní," uvedli pracovníci ČHMÚ na facebookové stránce ústavu.
Už v pondělí místy sněžilo, nejvíce na horách na severu a severovýchodě, kde se mohly tvořit sněhové jazyky, ráno se na mokrých a neošetřených silnicích ojediněle tvořilo náledí. Nejvyšší denní teploty se dnes pohybovaly mezi minus jedním a plus čtyřmi stupni. Stejná maxima očekávají meteorologové i v úterý, ve středu budou mezi minus jedním a plus třemi stupni. Po oba dny bude zřejmě dál místy sněžit, v úterý může na horách na severu a severovýchodě nasněžit až sedm centimetrů.
Ve zbytku týdne se ochladí ještě víc a na některých místech bude mrznout po celý den. Ve čtvrtek budou nejvyšší denní teploty mezi minus dvěma a plus jedním stupněm, v pátek mezi minus třemi a plus jedním a o víkendu mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm. V noci mohou o víkendu teploty klesnout při déletrvající malé oblačnosti k minus 12 stupňům.
I sněžení ve druhé polovině týdne zesílí. Ve čtvrtek napadne na jihovýchodě až kolem 15 centimetrů sněhu, jinde do deseti centimetrů. V pátek očekávají meteorologové až sedm centimetrů sněhu. O víkendu se sice vyjasní, ale bude dál slabě sněžit.
V tomto a příštím týdnu je podle meteorologů vysoká pravděpodobnost ledových dnů, kdy teploty po celý den nevystoupí nad bod mrazu. Na přelomu první a druhé prosincové dekády začnou mrazy polevovat a průměrné teploty se pravděpodobně vrátí k blízkosti nuly, v noci bude už jen slabě pod bodem mrazu, uvedli v dnešním výhledu počasí. V tomto týdnu bude srážek méně než minulý týden, nejvíc sněžit bude ve čtvrtek. V prvním prosincovém týdnu se čeká většinou slabé sněžení, v dalších týdnech kvůli oteplení převáží déšť a sněžit by mělo jen ve vyšších polohách.