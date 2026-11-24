U Ohnišťan se srazil vlak s autobusem
Na železničním přejezdu u Ohnišťan na Hradecku se dnes ráno kolem 07:00 srazil osobní vlak s autobusem. V autobuse, který po nárazu skončil odhozený v příkopu, se těžce zranil jeden člověk a dva lidé utrpěli lehká zranění. Zdravotničtí záchranáři je převezli do nemocnic. Ve vlaku cestovalo asi 50 lidí, kterým se nic nestalo. Vyplývá to z informací hasičů, policie, zdravotnických záchranářů a Správy železnic.
Těžce zraněný cestující utrpěl poranění hlavy, rukou a nohou. "Za podpory umělé plicní ventilace byl vrtulníkem ve vážném stavu převezen do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podána mu byla krevní transfuze," řekla mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Dva lidé utrpěli lehká zranění nohou a hrudníku. Zdravotníci je sanitami převezli do jičínské nemocnice. K nehodě zdravotničtí záchranáři vyslali vrtulník a pět pozemních posádek.
Vlak narazil do zadní části autobusu, uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Hasiči k nehodě vyslali čtyři jednotky včetně autobusu z Hradce Králové.
Nehoda se stala na železničním přejezdu na silnici z Ohnišťan směrem na Chomutice. Přejezd je osazen značkou "stop", světelné zabezpečení ani závory nemá.
Provoz na trati je přerušen. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu mezi Smidary na Hradecku a Ostroměří na Jičínsku. Přerušení provozu České dráhy odhadly do 10:30.