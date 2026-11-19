Černochová věří, že přes výroky koaličních politiků skyfoxy na Ukrajinu odletí
Výroky politiků vládní koalice k prodeji 16 cvičných a lehkých bojových letounů L-39 Skyfox na Ukrajinu nejsou podle exministryně obrany Jany Černochové (ODS) ukázkou dobré ekonomické diplomacie. Věří však, že si věc mezi sebou vicepremiér Karel Havlíček, premiér Andrej Babiš (oba ANO) a předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura vysvětlí - a 16 letounů nakonec na Ukrajinu odletí.
Okamura serveru Novinky řekl, že zakázka, o které informoval Havlíček při cestě na Ukrajinu, jeho hnutí vadí. Současně konstatoval, že obchod je ale plně v gesci ministerstva průmyslu a obchodu, které patří do správy největší vládní strany. Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že neví, proč Okamura věc komentuje a že jde o záležitost soukromé firmy Aero Vodochody. Havlíček podle něj o obchodu v Kyjevě nejednal.
Černochová souhlasí, že jde o soukromý projekt, ale stát má podle ní mít enormní zájem na tom, aby česká firma prosperovala. "Co je tohle za ekonomickou diplomacii, když Havlíček vyhlásí, že něco vyjednal, Okamura řekne, že s tím nesouhlasí, a Babiš to pak neutralizuje, když řekne, že to vlastně není vůbec transakce téhle vlády, ale že to je nějaká aktivita soukromé firmy. Tohle není dobrá ekonomická diplomacie, za kterou by Česká republika mohla stát a mohla se s ní chlubit a mohla by za to získávat v zahraničí nějaké renomé," uvedla.
Havlíček minulý týden na podnikatelské misi na Ukrajině oznámil možnost dodání 16 skyfoxů. Čtyři stroje už byly dříve potvrzeny, nyní ministr jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalšího tuctu. Premiér poté řekl, že tato česká letadla jsou velmi vhodná k likvidaci dronů, které Rusko každodenně vypouští na cíle po celé Ukrajině. Poznamenal, že ničení bezpilotních letounů tímto způsobem patří k těm levnějším řešením. Poukázal také na to, že případný kontrakt na dodávku letounů by byl komerční, takže Kyjev by za stroje zaplatil.