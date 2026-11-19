Vystrčil byl popáté zvolen předsedou Senátu, opět neměl protikandidáta
Předsedou Senátu byl popáté zvolen Miloš Vystrčil (ODS). Stejně jako při předchozí volbě neměl protikandidáta. V tajných volbách získal 69 ze 77 odevzdaných hlasů, tedy o sedm více než při minulé volbě šéfa horní parlamentní komory před dvěma lety. S ohledem na rozložení sil v Senátu tak získal hlasy i z klubu vládního hnutí ANO.
Místopředsedy Senátu byli znovu zvoleni Jiří Drahoš (za STAN), Jiří Oberfalzer (ODS) a Ladislav Václavec (za ANO). Nováčkem mezi místopředsedy horní parlamentní komory se stal předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich. Doplnili tak předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) ve vedení horní parlamentní komory.
Vystrčil v kandidátské řeči vyslovil přání, aby Senát zůstal vzpřímený, zachoval si svou identitu, charakter a sebevědomí. "Jinými slovy bych si přál, abychom se v uvozovkách nikdy nenechali koupit, abychom nikdy nepodléhali tlakům zvnějšku nebo abychom měli velkou odolnost," uvedl staronový předseda horní komory.
Senátoři by podle Vystrčila měli být vytrvalí ve svém jednání, rozhodovat se správně bez ohledu na následky, tedy hlasovat i pro nepopulární opatření, a neoplácet neférová vyjádření o horní komoře a jejích členech. Měli by být zároveň nadějí, stát si za svým a hájit hodnoty svobody a demokracie, uvedl Vystrčil. Senát by měl podle něj plnit svou roli opraváře zákonů, ochránce ústavy a soudní nezávislosti.
Svou nominaci označil Vystrčil za velkou čest a výsledek dosavadní spolupráce. "Cítím i velkou odpovědnost. Nejsem dokonalý, protože nikdo není dokonalý. Úplně není v mých silách, abych se nějak významně změnil," přiznal Vystrčil. "Nemyslím si, že prostor pro mé zlepšování je úplně malý," dodal vzápětí.
"Projev vaší důvěry beru jako dobrý začátek a velmi si toho vážím," uvedl. "Ta odpovědnost se zvětšila," dodal k tomu, že získal více hlasů než při minulé volbě do čela horní parlamentní komory.
Poprvé byl Vystrčil do čela Senátu zvolen v únoru 2020. Nastoupil na místo po Jaroslavu Kuberovi (ODS), který o měsíc dříve náhle zemřel. Podruhé byl zvolen v listopadu 2020, nedlouho poté, co naplnil Kuberovu misi na Tchaj-wan navzdory tlaku pevninské Číny či tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který Vystrčila přestal zvát na Hrad. Místo v čele Senátu obhájil i v letech 2022 a 2024.