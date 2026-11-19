Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen i provoz vlaků
Na Krymském mostě byl po dalším ukrajinském útoku přerušen provoz vlaků, oznámilo dnes podle ruské služby BBC ministerstvo dopravy v Moskvě. Kyjev aktuální úder potvrdil. Ukrajina na most, který přes Kerčský průliv spojuje ruskou pevninu s Krymem, zaútočila již v úterý a vážně ho poškodila. Po úterním úderu na něm byla zastavena automobilová doprava.
O útoku na most v noci na čtvrtek nejdříve informoval šéf úřadů na Rusy okupovaném Krymu Sergej Aksjonov. "Všechny příslušné složky jsou na místě," napsal na Telegramu. Ministerstvo dopravy v Moskvě později uvedlo, že provoz vlaků po Krymském mostě je "dočasně přerušen" a že odborníci vyhodnocují škody. Žádní zranění hlášeni nejsou.
"Ukrajinské ozbrojené síly blahopřejí lisabonskému Mostu Vasca da Gamy k titulu nejdelšího mostu v Evropě!" uvedl ukrajinský generální štáb na svém účtu na Telegramu. Jde o narážku na to, že se svými 19 kilometry byl dosud nejdelším evropským mostem ten přes Kerčský průliv.
Ukrajina zaútočila na důležitou dopravní stavbu již několikrát, naposledy v noci na úterý a předtím i v pondělí. Po úterním raketovém útoku se zřítila do moře jedna ze silničních částí mostu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl útok výsledkem několikatýdenní operace a odvetou za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Pro Ukrajinu je Krymský most symbolem ruské protiprávní anexe Krymského poloostrova a označuje ho za nelegální stavbu.
Ukrajina útočí na Krymský most opakovaně od počátku invaze. Jeden z největších úderů přišel už v říjnu 2022, kdy mohutná exploze nákladního vozu naloženého výbušninou způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár železničních cisteren. V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev. Rusko se snaží útokům na most předcházet například tím, že posílilo protivzdušnou obranu v okolí a vybudovalo podmořské zábrany proti dronům v podobě sítí i bariér z potopených lodí.