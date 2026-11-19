Trumpovi zmocněnci míří do Berlína na jednání se zástupci Evropy a Zelenským
Zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa míří do Berlína na jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a zástupci evropských zemí během schůzky koalice ochotných sdružující státy podporující Ukrajinu při její konfrontaci s Ruskem.
V příspěvku na sociální síti X to oznámil Jared Kushner, který je jedním z nich. Napsal, že pro něj a Steva Witkoffa "je prioritou dále posílit naši úzkou koordinaci s Ukrajinou a Evropou a pracovat na jednotném postoji k základním prvkům trvalého míru na Ukrajině".
Američané také chtějí v Berlíně připravovat program a formát dalšího kola mnohostranných jednání o ukončení války na Ukrajině. Těchto rozhovorů se dosud účastnili zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států, příště se k nim mají přidat také evropští politici.
Podle Kushnera se bude jednat i o tom, jak by koalice ochotných mohla přispět k uspořádání po ukončení ruské invaze na Ukrajinu, "včetně věrohodných garancí pro Ukrajinu a širšího rámce, který posílí stabilitu Evropy a sníží riziko konfliktů v budoucnu".
Na setkání takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu, dorazí delegace z 37 zemí. Doplní je představitelé Evropské unie a NATO. Podle německých médií se bude jednat o největší summit v Německu za posledních několik desítek let. K jednání ostatní členy koalice pozvali společně německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Andy Burnham. Cílem je koordinovat další postup při podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Za Česko se zúčastní premiér Andrej Babiš. Úřad vlády uvedl, že se v Berlíně bude diskutovat "o dalším postupu a koordinaci podpory mírového procesu v návaznosti na aktuální vývoj".
Setkání v Berlíně se uskuteční ve stejný den, kdy se v čínském Šen-čenu scházejí prezidenti Číny Si Ťin-pching, Ruska Vladimir Putin a Spojených států Donald Trump. Šéf Bílého domu dnes na bilaterální schůzce s čínským lídrem řekl, že oba chtějí přispět k ukončení války na Ukrajině.