Zbavme svět jaderných zbraní, řekl Si před schůzkou prezidentů Číny, USA a Ruska
V čínském Šen-čenu začala schůzka prezidentů Číny, Spojených států a Ruska Si Ťin-pchinga, Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Očekává se, že státníci budou jednat o válkách na Ukrajině a v Íránu či o kontrole jaderných zbraní, což jsou témata zmíněná v projevech na úvod jednání.
Podle čínských médií jednání předsedá Si. Čínský prezident před začátkem setkání prohlásil, že rozhovory budou průlomové. "Jako větší světové mocnosti a stálí členové Rady bezpečnosti OSN by naše země měly jít příkladem, spolupracovat na řešení globálních výzev, společně chránit světový mír a stabilitu," uvedl Si. Zároveň varoval před globálním chaosem, pokud větší země budou mezi sebou bojovat.
Podle agentury Nová Čína čínský prezident ostatní účastníky jednání vyzval k opuštění studenoválečné mentality a k vzájemnému respektu k suverenitě, územní celistvosti a klíčovým zájmům. Podle Siho, jehož země podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru výrazně posiluje jaderný arzenál, by jaderné zbraně měly být zakázané a pak zlikvidované. Si by chtěl dosáhnout "světa zbaveného jaderných zbraní".
USA, Čína a Rusko mají speciální zodpovědnost za otevřený a produktivní dialog, který se týká celé planety, řekl na úvod schůzky Trump. Podle něj by cílem jednání mělo být vytvoření bezpečnější planety. "Vůdci se v minulosti příliš často vyhýbali jednání s národy, se kterými měli neshody," řekl Trump s tím, že on podporuje opačný přístup.
"Spojené státy, Rusko a Čína mají jedinečnou pozici pro jednání o snížení počtu jaderných zbraní," uvedl Trump. USA a Rusko mají dva největší arzenály těchto prostředků na světě. Trump vyzval k potírání "jaderné proliferace", tedy šíření jaderných zbraní či souvisejících materiálů nebo technologií, jak to podle něj Američané dělají v Íránu, proti kterému vedou válku.
"Naše tři státy mají společnou odpovědnost za udržení míru a stability," uvedl podle Reuters při zahájení jednání Putin, který vede válku na Ukrajině. Podle něj Moskva, Washington a Peking mohou významně přispět ke globální stabilitě, pokud budou konstruktivně spolupracovat. "Naše země mají mnohé společné zájmy na řešení regionálních konfliktů včetně samozřejmě konfliktu na Ukrajině," uvedl Putin a vyzval ke spolupráci založené na vzájemném respektu, rovném postavení a vyvažování zájmů.
Třístranné jednání začalo se zpožděním. Podle médií Trump a Si po konci bilaterálního setkání měli ještě pozdní oběd. Poté se k nim připojil Putin.
Podle analytiků není jasné, čeho by mohla schůzka tří prezidentů v Šen-čenu dosáhnout. Očekává se, že Si, Putin a Trump budou jednat o válce na Ukrajině, kterou by americký prezident rád brzy viděl ukončenou. Vyloučené není ani jednání o válce, kterou vedou Spojené státy proti Íránu. Podle AP je možné, že se jednání zapíše do dějin, nebo naopak že se na něj brzy zapomene.
Podle agentury AFP před schůzkou panovaly obavy, že se její účastníci budou snažit rozdělit svět do sfér vlivů. Čína uvedla, že jejím cílem bude ochrana míru a "podpora strategické stability ve vztazích mezi většími mocnostmi".