Čína, Rusko a USA po jednání: Máme stejný pohled na zachování světového míru
Čína, Rusko a Spojené státy vydaly po jednání prezidentů Si Ťin-pchinga, Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Šen-čenu společné čtyřbodové prohlášení nazvané Mírová deklarace. V dokumentu se uvádí, že trojice zemí chce vést dialog o snížení jaderného nebezpečí a že plánuje zvýšit produkci a dodávky ropných produktů. Prohlášení také mimo jiné kritizuje Mezinárodní trestní soud. Podle agentury Nová Čína Si označil jednání za "pozitivní, konstruktivní a plodné". Putin rozhovory považuje za otevřené a užitečné.
Podle čínského prezidenta USA, Rusko a Čína sdílejí stejný pohled na zachování světového míru. Podle čínských médií se jednání zaměřilo na válku na Ukrajině, situaci na Blízkém východě či na Korejském poloostrově. Žádný z těchto konfliktů či situací napětí není ale v textu deklarace přímo zmíněn.
Putin novinářům po jednání řekl, že by chtěl, aby podobný formát schůzek s USA a Čínou pokračoval. "Diskuze se odehrávala v naprosto volné atmosféře, která nám umožnila navzájem se pochopit," řekl ruský prezident. Podle něj si Trump opravdu přeje "vyřešit konflikt na Ukrajině a zlepšit vztahy s Ruskem". Přístup americké administrativy je podle šéfa Kremlu důvodem k optimismu.
Podle znění dokumentu, které vydaly Kreml a státní tisková agentura Nová Čína, si prezidenti vyměnili názory na současnou mezinárodní situaci a vyjádřili "závazek udržet strategickou stabilitu a mezinárodní bezpečnost".
"Tři země se zapojí do dialogu o snížení jaderného rizika a prevenci jaderné proliferace," stojí dále v prohlášení. Podle textu si Trump, Si a Putin uvědomují, že jaderná válka by neměla vítěze. Podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru jsou USA, Rusko a Čína státy, které mají na světě nejvíce jaderných bojových hlavic.
USA, Čína a Rusko rovněž zdůraznily "význam stabilních energetických dodávek". "Trojice států plánuje zvýšit produkci a dodávky rafinovaných ropných produktů," stojí v deklaraci. Znejistění dodávek v nedávné době souvisí s válkou v Íránu a snížením provozu v Hormuzském průlivu. Spojené státy navíc uvolnily některé ropné sankce uvalené na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
Trump, Si a Putin také uvedli, že Mezinárodní trestní soud a další obdobné instituce "by neměly zneužívat své pravomoci". Soud mimo jiné vydal zatykač na Putina v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. USA, Rusko i Čína patří k zemím, které Mezinárodní trestní soud neuznávají. Moskva, Peking a Washington, stálí členové Rady bezpečnosti, tvrdí, že chtějí reformovat fungování OSN, aby "efektivněji reagovala na globální výzvy".
Čínsko-americko-ruská vrcholná schůzka v Šen-čenu, která se konala na okraji summitu Asijsko-pacifického společenství, podle médií trvala zhruba hodinu a půl. Krátce po ní Trump podle zveřejněných fotografií odcestoval.