Barma je podle Mezinárodního soudního dvora odpovědná za genocidu Rohingů
Barma je podle Mezinárodního soudního dvora (ICJ) odpovědná za genocidu muslimské menšiny Rohingů. Soudní dvůr uvedl, že záměrem Barmy bylo v roce 2017 zničit významnou část příslušníků této menšiny. Je to poprvé, kdy nejvyšší soud OSN shledal nějaký stát odpovědným za genocidu.
Předseda soudu Judži Iwasawa během jednání uvedl, že barmské bezpečnostní složky během brutálního zásahu proti Rohingům v roce 2017 zabily tisíce civilistů. Příslušníci bezpečnostního aparátu je znásilňovali, dopouštěli se krutého násilí na rohingských dětech a ničili vesnice příslušníků této menšiny. Na Rohingy, kteří se v této situaci snažili uprchnout do Bangladéše, barmští vojáci útočili.
"Na základě všech shromážděných důkazů se soud domnívá, že ... jednání Barmy může vysvětlit jedině záměr zničit podstatnou část rohingského obyvatelstva v Arakanském státu," řekl Iwasawa.
Barmskou vládu z porušení Úmluvy OSN o genocidě z roku 1948 před nejvyšším soudním orgánem OSN obvinila západoafrická Gambie. Rozsudek této věci by mohl ovlivnit i rozhodnutí v případu obvinění Izraele kvůli jeho postupu vůči Palestincům v Pásmu Gazy.