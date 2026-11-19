Pražským primátorem je Hlaváček, koordinovat bude klíčové projekty
Pražským primátorem se stal dosavadní náměstek Petr Hlaváček (STAN), v radě bude mít na starosti územní a strategický rozvoj, bydlení a zahraniční vztahy. Nahradil Bohuslava Svobodu (ODS), který v pražském zastupitelstvu skončil. Koalici v hlavním městě utvořily STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Praha sobě, v 65členném zastupitelstvu mají většinu 47 hlasů. Stejný počet zastupitelů hlasoval pro Hlaváčkovo zvolení.
Pražští zastupitelé zvolili i pět náměstků pražského primátora. Stali se jimi lídr Spolu (ODS, TOP 09) Tomáš Portlík, lídr Prahy sobě Adam Scheinherr, Michal Hroza (TOP 09), Antonín Klecanda a Hana Novotná (oba STAN).
"Můžu slíbit, že vnímám práci pro město jako službu a výsadu a budu dělat vše pro to, aby to tak vnímali všichni členové koalice," uvedl Hlaváček. Dodal, že do 100 dnů rada zveřejní podrobné koaliční prohlášení rozvíjející základní priority, které jsou součástí koaliční smlouvy. Zástupci stran koalice ji podepsali ve středu. Pro Hlaváčkovo zvolení hlasovali i opoziční zastupitelé Jan Hušbauer a Radomír Nepil (oba ANO). Sám Hlaváček se při vlastní volbě zdržel.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě má 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm křesel. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN. "Moje hlavní úloha, kromě územního rozvoje, kde se cítím jako ryba ve vodě, bude koordinace těch jednotlivých gescí, aby neběžely nějakou svojí vlastní cestou, ale vytvářely město jako celek," řekl nový primátor po zvolení.
Předsedkyně klubu opozičních Pirátů Tereza Nislerová v diskusi uvedla, že její strana chce být konstruktivní a "městotvornou" opozicí. "Nechceme být proti této koalici, i proto, že s nimi máme velký názorový soulad, jak ukázala i koaliční jednání," řekla. Dodala, že v tomto volebním období by se Praha mohla posunout výrazně dopředu i díky připraveným projektům, které vznikaly za dosavadní rady, jejíž součástí Piráti byli. Dosavadní pirátský náměstek Jaromír Beránek dodal, že stále platí možnost vzniku koalice STAN, Pirátů a Prahy sobě.
Předseda klubu ANO Jan Hušbauer řekl, že jeho hnutí respektuje výsledek voleb i právo vzniklé většiny sestavit vedení města. Dodal, že cílem klubu ANO nebude politika obstrukcí ani kritika za každou cenu.
Podle koaliční smlouvy bude primátor a jeho kancelář přímo koordinovat klíčové projekty města, jako je dostavba vnitřního okruhu, výstavba metra D, dopravní terminál na Smíchově, Vltavská filharmonie či rozvoj bývalého žižkovského nákladového nádraží. Prioritou je podle dokumentu zahájení výstavby filharmonie, podle Hlaváčka pro její správu vznikne akciová společnost. Koalice chce klást důraz také na výstavbu středních a základních škol, sportovních areálů a zařízení pro seniory.
Zásadní reformu chce nové vedení města podle smlouvy uskutečnit v oblasti bytové výstavby, kterou bude mít také v gesci přímo primátor. V plánu je přeměna Pražské developerské společnosti, kterou město založilo v roce 2020 k přípravě bytových a dalších stavebních projektů. Nyní má formu městské příspěvkové organizace, což by se mělo změnit. Koalice plánuje také zdražit roční kupon na MHD a parkování či až zdvojnásobit počet míst na středních školách.