Hlaváč: Armáda bude při rozpočtu ve výši dvou procent HDP stěží rozvíjet nové projekty
Při obranných výdajích ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) armáda naráží na své limity a bude obtížně rozvíjet nové projekty. Dokáže udržet své schopnosti a plnit úkoly, zpomalí se ale její modernizace. Na velitelském shromáždění to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Každá neinvestovaná koruna se podle něj projeví pomalejší reakcí a vyšším rizikem v době krize.
Bezpečnostní situace podle Hlaváče zůstává vážná. Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině a svými aktivitami chce otestovat soudržnost Severoatlantické aliance (NATO). Jeho hybridní působení se rozšířilo do všech evropských zemí a nabývá na intenzitě.
Kybernetické útoky, dezinformační kampaně či pokusy o ovlivňování veřejného mínění podle Hlaváče nejsou hrozbou budoucnosti, ale součástí současné reality. Armáda se proto musí soustředit na dvě základní oblasti, a to na schopnost bezprostředně reagovat na krize a hrozby a na dlouhodobý rozvoj svých schopností. Pokud nastane mimořádná situace, občany podle něj nebude zajímat, jaké má armáda podmínky, ale zda je připravena.
Armáda musí podle náčelníka generálního štábu pokračovat v modernizaci, zavádět nové technologie, posilovat protivzdušnou obranu, rozvíjet těžkou a střední brigádu a připravovat se na charakter budoucích konfliktů. Současně musí plnit závazky, které na sebe Česko převzalo v rámci kolektivní obrany.
České jednotky jsou součástí aliančních obranných plánů a plnění závazků má podle Hlaváče dopad na celou alianci. Zajištění okamžité připravenosti armády i její další rozvoj přitom podle šéfa armády vyžaduje dostatek peněz.
Dnešní velitelské shromáždění je věnováno především úkolům armády na rok 2027. Nejde ale podle Hlaváče pouze o plánování na příští rok, nýbrž také o současnou připravenost armády reagovat na krize, které mohou nastat v nejbližší době.
Nová Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2040 počítá s obrannými výdaji ve výši dvou procent HDP do roku 2029 a s jejich růstem až od roku 2030. V nejbližších třech letech mají dostupné prostředky umožnit především financování již zasmluvněných projektů a zajištění běžného chodu armády.
Velitelské shromáždění se koná pravidelně na podzim a na jaře. Podzimní setkání se zaměřuje především na stanovení úkolů a priorit na následující rok, únorové na vyhodnocení předchozího roku. Hlaváč na něm poprvé vystoupil ve funkci náčelníka generálního štábu.