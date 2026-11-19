Musk se po porážce republikánů ve volbách do Kongresu distancoval od hnutí MAGA
Miliardář Elon Musk se distancoval od hnutí MAGA prezidenta Donalda Trumpa pár týdnů poté, co republikáni utrpěli drtivou porážku ve volbách do Kongresu. Musk na středečním summitu DealBook listu The New York Times řekl, že není členem hnutí a že se cítí hloupě, jelikož na republikánské kampaně vynaložil tolik peněz.
"Chci říct, nejsem MAGA. Nejsem si jistý, co MAGA znamená," prohlásil ředitel společností Tesla a SpaceX. "Pokud to znamená jakési slepé následování souboru politických opatření Republikánské strany, to o mě určitě neplatí. Myslím, že obě strany mají pozitiva i negativa," dodal.
Musk, jehož několik firem sídlí v Texasu, věnoval na kampaně republikánských kandidátů do Kongresu podporovaných Trumpem více než 400 milionů dolarů . Částka zahrnovala kolem 200 milionů dolarů na kampaň Kena Paxtona, který souboj o senátní mandát za Texas prohrál s demokratem Jamesem Talaricem.
Musk uvedl, že kdyby to mohl vzít zpět, pravděpodobně by za kampaně utratil méně. "Připadám si docela hloupě, že jsem utratil tolik peněz a moc jsem z toho neměl," řekl Musk.
Demokraté získali většinu v Senátu i Sněmovně reprezentantů poté, co se v kampaních mimo jiné zaměřili na Muska, další lídry technologického odvětví a rozvoj výstavby datových center, která jsou ve Spojených státech nepopulární. Demokraté zvolení do Kongresu kromě regulace těchto zařízení klíčových pro provoz umělé inteligence (AI) rovněž přislíbili vyšetřování dohod, které technologické firmy uzavřely s Trumpovou administrativou.
To přimělo Muska a jeho kolegy z odvětví, aby přehodnotili způsob, jakým se prezentují po letech úzkého spojenectví s Trumpem a jeho republikánskými spojenci. Prostřednictvím těchto vazeb se přitom podle AP snažili získat vládní zakázky a prosadit politická opatření, která by jim přinesla výhody v oblastech od daní po regulaci umělé inteligence.
Alex Karp, spoluzakladatel a ředitel společnosti Palantir, jejíž software používá Pentagon, tento měsíc vyvolal pozdvižení, když v rozhovoru s webem Politico trval na tom, že byl vždy progresivní. "Jsem demokrat celý život. Vyrůstal jsem v krajně levicovém prostředí," prohlásil Karp. "Vím víc o tom, co je to být progresivní, než skoro kdokoli jiný na planetě, a absolutně se domnívám, že Palantir a všechny naše produkty, jsou v zásadě progresivní," řekl.
Karp je jedním z dárců, kteří přispěli na Trumpův projekt výstavby tanečního sálu v Bílém domě. Svou firmu v minulosti označil pojmem "anti-woke", přičemž woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Nyní však řekl, že by byl ochoten podpořit demokratického kandidáta v prezidentských volbách v roce 2028.