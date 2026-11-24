Srbský exprezident Vučić pohrozil hladovkou, pokud bude zatčen
Bývalý vůdce Srbska a nynější šéf opozice Aleksandar Vučić pohrozil hladovkou v případě, že by byl zatčen. Proč by se tak mělo stát, bývalý prezident nesdělil. Stěžoval si ale na to, co označil za útlak ze strany studentského hnutí.
V rozhovoru v televizi Pink Vučić naznačil, že o jeho zatčení usiluje Studentská kandidátka, která zvítězila v říjnových parlamentních volbách a ukončila tak Vučičovu 14 let trvající vládu v Srbsku. Řekl také, že nehodlá utéct ze země ani se skrývat. Očekává, že pokud by byl zatčen, do ulic vyjdou miliony lidí.
Podle dostupných informací proti Vučičovi srbská justice dosud nezahájila žádné řízení. Ale měl by jít k výslechu jako svědek v procesu, který je v Bělehradě veden proti skupině podezřelé z obchodování s kokainem.
Vučić v rozhovoru také uvedl, že jeho Srbská pokroková strana patrně nepostaví žádného kandidáta pro nadcházející prezidentské volby. "Proč bychom to dělali, když naše lidi pronásledují, týrají a šikanují?" řekl podle serveru Nova.rs Vučić, aniž tvrzení podpořil důkazy.
Obvinil také studentské hnutí, že po volbách "převzalo kontrolu nad policií". Z toho důvodu se také rozhodl nehlásit vyhrůžky, kterým podle svého vyjádření čelí ze strany kriminálních struktur v Srbsku.
Vučić po zářijovém odstoupení z prezidentského úřadu vyhlásil předčasné parlamentní volby ve snaze stát se novým premiérem. V říjnových volbách do Národního shromáždění ale zvítězila Studentská kandidátka vzešlá z protivládních demonstrací, které Srbsko zažívalo od předminulého roku.
Ustavující zasedání nového parlamentu se konalo před necelými dvěma týdny a bylo prvním krokem k sestavení nové srbské vlády, která má vzniknout do 90 dní. Do té doby zůstává ve funkci vláda tvořená SNS a jejími spojenci.
Vučić byl u moci od roku 2012 a jeho kritici jej vinili z autoritářství a omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu na severu země kvůli pádu nádražního přístřešku zemřelo 16 lidí.
To vyvolalo protivládní demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označovali za Vučičův režim.