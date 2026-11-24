Zákon o platformové práci sníží ochranu na pracovním trhu, varuje opozice
Vládní návrh zákona o platformové práci sníží ochranu na pracovním trhu a povede k jeho destrukci, řekly na tiskové konferenci ve Sněmovně poslankyně opozičních stran. Předlohu kritizuje také Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS).
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) dříve tyto obavy odmítal. Zákon v reakci na evropskou směrnici zavádí pravidla pro zaměstnávání lidí, kteří vykonávají práci prostřednictvím aplikací a webových stránek. Týká se to třeba kurýrů rozvážejících zásilky nebo jídlo i části řidičů taxi pracujících pro platformy.
Zákon podle poslankyně STAN Pavly Pivoňka Vaňkové povede k legalizaci švarcsystému, v němž zaměstnaneckou práci pro firmu či instituci vykonávají osoby samostatně výdělečně činné, které proto mají nižší odvody na zdravotní a sociální pojištění a zaměstnavatel za ně toto pojistné neplatí. Pracovník nemá nárok na placenou dovolenou či nemocenskou. V budoucnu mu hrozí nízký důchod. Odbory negativní dopady normy na veřejné rozpočty dříve spočítaly až na 120 miliard korun ročně.
Poslankyně Zelených z klubu Pirátů Irena Ferčíková Konečná upozornila na to, že cílem transpozice směrnice mělo být zlepšení podmínek platformových pracovníků. Způsob transpozice ale podle ní naopak vede ke snížení jejich ochrany. Firmy do budoucna nebudou mít žádnou motivaci lidem nabízet pracovní smlouvy, varovala. "To, jak transpozice probíhá, vypadá jako explicitní návod, jak obejít zákoník práce. Právní jistota je to jen pro velké silné hráče, často mezinárodní korporace," podotkla Ferčíková Konečná.
"Blíží se bod zlomu. Jestli budeme normální zemí, která umí číst směrnici o platformové práci směrem ke zlepšení jejich pracovních podmínek. Nebo budeme zemí, která to čte jen tak, jak se to hodí těm, kteří jsou vlastníci kapitálu," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. Nerozumí tomu, proč premiér Andrej Babiš, ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) a ministr práce Juchelka předkládají návrh, který vysaje ze státního rozpočtu obrovské peníze, dodal.
Sněmovní hospodářský výbor před dvěma týdny doporučil vládní návrh zákona o platformové práci schválit. Do vládního zákona o platformové práci se promítá unijní směrnice, která má zaručit minimální pracovní podmínky platformových sil a ochranu jejich osobních údajů.
Předloha počítá s tím, že platformový pracovník by se považoval za zaměstnance v případě, pokud by jeho činnost splňovala znaky závislé práce a platforma aspoň jeden z nich nevyvrátila. O závislou práci by mělo jít tehdy, pokud je vykonávána jménem zaměstnavatele, zaměstnanec ji pro něj dělá osobně a je podřízený.