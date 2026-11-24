Poslední průzkumy před volbami ve Španělsku přisuzují výhru pravicové opozici
Ve Španělsku se už nesmí publikovat průzkumy veřejného mínění k předčasným parlamentním volbám, které se konají v neděli 29. listopadu. Podle těch posledních, které média zveřejnila v pondělí, by volby měla vyhrát opoziční pravicová Lidová strana. Její lídr Alberto Núňez Feijóo ale bude potřebovat k sestavení vlády podporu krajně pravicové strany Vox, vyplývá rovněž z průzkumů.
Deník El Periódico napsal, že všechny průzkumy dávají větší šance na výhru opoziční PP. Pouze podle průzkumu státního institutu CIS v neděli vyhrají socialisté premiéra Pedra Sáncheze, kteří by měli podle CIS získat 34,4 procenta hlasů, zatímco PP 24,7 procent a Vox 15,6 procenta.
Deník El País zprůměroval všechny průzkumy, přičemž vyšší váhu dává těm agenturám a institutům, které v minulosti dosahovaly nejpřesnějších výsledků. Podle tohoto výpočtu deníku El País by volby v neděli měli vyhrát s 31,5 procenta opoziční lidovci Núňeze Feijóa, druzí by měli skončit vládní socialisté (PSOE) s 29 procenty a třetí Vox s 18 procenty hlasů.
Náskok PP se nicméně v týdnech před volbami zmenšoval, a to ze zhruba šesti procentních bodů na současné asi 2,5 procentního bodu. Podle deníku El País má PSOE asi 25 procentní šanci na vítězství.
Sánchezovi socialisté nicméně ani poslední parlamentní volby v červenci 2023 nevyhráli. Feijóova PP dostala 33 procent hlasů a PSOE 31,7 procenta. Sánchez, který je premiérem od června 2018, se i tak udržel v úřadu. Zajistil si totiž podporu levicové koalice Sumar a několika menších regionálních formací, včetně dvou stran katalánských separatistů.
Jedna z nich - Junts - letos začátkem října přispěla k vyhlášení předčasných voleb, když s opozicí hlasovala proti dvěma vládním dekretům na lepší ochranu nájemníků.
Španělská vláda v úterý měla poslední zasedání před nedělními volbami, po němž mimo jiné oznámila schválení balíčku sociálních opatření, včetně prodloužení rodičovské dovolené či příspěvku na veřejnou dopravu. Odhlasovala rovněž prodloužení pracovního volna, na něž mají Španělé nárok po úmrtí manžela, manželky, dětí či životního partnera.