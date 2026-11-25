Senátoři navrhnou Ústavnímu soudu zrušení stavební novely
Senátoři v úterý 1. prosince navrhnou Ústavnímu soudu zrušení novely stavebního zákona mimo jiné kvůli způsobu její přípravy a přijetí, oznámil předseda klubu Starostů Jan Sobotka. Potřebných 17 podpisů pro návrh na zrušení předlohy má STAN zajištěných.
Senátoři avizovali ústavní stížnost na novelu už při srpnovém projednávání v Senátu. Museli ale vyčkat, až se novela objeví ve Sbírce zákonů, což se stalo netradičně až dva měsíce po jejím přijetí, uvedl Sobotka.
Starostové chtějí podle Sobotky zrušení stavební novely kvůli tomu, že zavádí nerovné postavení mezi stavebníky a nahrává velkým developerům. Novela stanoví, že plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb jsou ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování.
Mezi vyhrazené stavby budou nově patřit i stavby pro hromadné bydlení. Půjde o stavbu nebo soubor staveb s převažující funkcí bydlení s celkovou podlahovou plochou od 10 000 metrů čtverečních. To může být v kolizi s jinými veřejnými zájmy, například na ochranu přírody, podotkl Sobotka.
Zákon také zavádí výjimku, která umožní zachovat nelegální stavby. Návrh k Ústavnímu soudu napadá podle Sobotky také přípravu novely, jejíž obsah byl změněn rozsáhlým poslaneckým návrhem bez prošetření jeho dopadů.
Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 v srpnu zmínil možnost navrhnout zrušení celé novely Ústavním soudem, nebo alespoň jejích částí. Proti sporné přípravě zákona podnět směřovat nemá, řekl tehdy novinářům Balík.
Senát v srpnu kvůli výhradám stavební novelu odmítl. Sněmovna ale jeho veto hlasy poslanců vládní koalice tento měsíc přehlasovala a prezident Petr Pavel ji poté podepsal. Novela má podle koalice urychlit a usnadnit povolování staveb. Počítá s tím, že stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.