Opozice před druhým čtením zákona o rozpočtu: Vidíme úspory za 100 miliard
Opoziční strany budou ve státním rozpočtu na příští rok navrhovat úspory u provozu státu či dotací, přidat chtějí u obrany, bezpečnosti, bydlení či školství. Jejich představitelé to oznámili před středečním, druhým čtením zákona o rozpočtu.
Podle šéfa ODS Martina Kupky by se schodek 386 miliard korun dal snížit o 101,6 miliardy. Také zástupci TOP 09 uvedli, že našli možné úspory za víc než 100 miliard, jejich hlavní pozměňovací návrh počítá s ušetřením 96 miliard korun. Starostové připravili 50 pozměňovacích návrhů.
Koalice ANO, SPD a Motoristů již oznámila, že opoziční pozměňovací návrhy nepodpoří. Sama plánuje posílit například rozpočet zemědělství o dvě miliardy, polepšit si mají i kultura či sport. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se koalice domluvila také na zvýšení slev pro seniory a studenty na jízdném ve veřejné dopravě na 75 procent ze současných 50 procent. Opatření má platit od července.
Kabinet podle Kupky krade všem lidem lepší budoucnost a předvádí diskotéku totální rozpočtové neodpovědnosti. ODS předkládá komplexní pozměňovací návrh, navrhuje úspory v platech ve veřejné sféře či snížení státního příspěvku na obnovitelné zdroje energií. Nesouhlasí ani s navyšováním některých výdajů nad zákonem dané valorizace, úsporu 4,8 miliardy vidí i v nenaplnění slibu vlády na jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun.
Podle člena rozpočtového výboru Jana Papajanovského (STAN) rozpočtu zcela chybí směr a jasná hospodářská vize, skládá se podle něj z plošného rozhazování. Starostové navrhují například ubrat peníze z dotací na obnovitelné zdroje, národních zemědělských dotací nebo technických rezerv v sociálním zabezpečení. Naopak přidat navrhují Bezpečnostní informační službě (BIS) na provoz i investice, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), dobrovolným hasičům na investice či do sumy na zahraniční humanitární pomoc. Stamiliony by chtěli Starostové poslat také na program ministerstva školství pro zahraniční špičkové vědce, Vysočině a Jihomoravskému kraji na infrastrukturu spojenou s výstavbou jaderné elektrárny Dukovany či rekvalifikace.
Piráti podle poslankyně Venduly Svobodové navrhují přesunout osm miliard ve prospěch dostupného bydlení, další dvě miliardy by měly směřovat na studentské koleje. Posílit chtějí rozpočty BIS a NÚKIB. Téměř šest miliard chtějí Piráti poslat vysokým školám a sociálním službám.
Pozměňovací návrhy lidovců se podle prvního místopředsedy Benjamina Činčily soustředí na obranu a bezpečnost, stárnutí populace a transformaci ekonomiky. O 150 milionů korun více by měla dostat BIS, čtyři miliardy chce KDU-ČSL přidat na bydlení. Na výstavbu domovů sociálních služeb chtějí lidovci přesměrovat 5,5 miliardy korun.
Hlavní pozměňovací návrh TOP 09 cílí na úspory 96 miliard korun tak, aby si stát nepůjčoval na běžné výdaje. Peníze by směřovaly do rozpočtové rezervy. Předseda klubu Jan Jakob uvedl, že více než 23 miliard by se dalo ušetřit na provozu státu, dalších 37 miliard korun by zajistilo zrušení plošných populistických dotací. TOP 09 by chtěla o zhruba 20 miliard posílit obranu a bezpečnost.
Poslanci dnes budou rozpočet projednávat ve druhém čtení. Základní ukazatele, zejména tedy výši příjmů, výdajů a schodku, už nemohou měnit. Mohou navrhovat přesuny peněz uvnitř navrhovaného rozpočtu. Při druhém čtení letošního rozpočtu navrhli poslanci přesuny za zhruba 200 miliard korun.