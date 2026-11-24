Zelenskyj: Ukrajina potřebuje na příští rok minimálně 115 miliard eur
Ukrajina potřebuje na příští rok minimálně 115 miliard eur (asi 2,8 bilionu Kč), aby vydržela ve válce s Ruskem. K dispozici má nyní 45 miliard, uvedl dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajina se za podpory Západu pátým rokem brání ruské agresi. "Aby se udržela, potřebuje v nadcházejícím roce nejméně 115 miliard eur. Částku 45 miliard již máme k dispozici díky rozhodnutí Evropské unie z loňského roku poskytnout podporu v celkové výši 90 miliard eur, rozdělenou do dvou tranší po 45 miliardách," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. "Nedávno jsme dospěli k dohodě o dalších prostředcích - konkrétně o dalších 45 miliardách. To znamená, že v příštím roce by měla Ukrajina obdržet 90 miliard eur," dodal.
Evropská komise již podle něj stanovila postup, jak toho dosáhnout. "A my nyní pracujeme na zajištění podpory ze strany EU. Je však třeba najít ještě dalších 25 miliard. Jsem přesvědčen, že tento úkol zvládneme," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram.
O další finanční podpoře Ukrajiny mají jednat lídří členských zemí EU na nadcházejícím summitu. Evropská komise navrhla před několika dny novou půjčku pro Ukrajinu v objemu 45 miliard eur na rok 2027. Půjčka má doplnit už schválený unijní úvěr za 90 miliard eur na roky 2026 a 2027. Nových 25 miliard eur má jít na obranné potřeby Ukrajiny a pro vojenský průmysl, 20 miliard eur pak má směřovat na rozpočtovou pomoc a fungování země.
Šéfka EK Ursula von der Leyen je přesvědčena, že novou půjčku podpoří všech 27 členských států EU. Země, které nesouhlasí s poskytováním vojenské pomoci Kyjevu, podle ní mohou svou podporu směřovat pouze do civilní části půjčky, určené na rozpočtové potřeby Ukrajiny. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko už daly najevo, že se na dalším financování Ukrajiny nechtějí podílet.
Mimořádný summit EU začne ve čtvrtek v 10 hodin a bude pokračovat i v pátek.
Novou půjčku by Ukrajina měla splácet poté, co jí Rusko vyplatí reparace za válečné škody, poznamenal server RBK-Ukrajina. Připomněl, že německý kancléř Friedrich Merz pohrozil, že zablokuje schválení příštího sedmiletého rozpočtu EU na léta 2028 až 2034, pokud se členské země neshodnou na finanční podpoře Ukrajiny.