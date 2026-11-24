Nový ředitel Letiště Praha bude znám do konce roku, uvedlo ministerstvo
Nový generální ředitel Letiště Praha bude vybrán do konce roku, uvedl mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. V čele letiště koncem října skončil Radomír Lašák, od té doby je vedení společnosti neúplné. Ekonomický deník s odkazem na registr smluv uvedl, že neúplné představenstvo letiště po Lašákově konci a přerušení zadaného forenzního auditu uzavřelo smlouvy za téměř 800 milionů korun. Podle vyjádření mluvčí letiště smlouvy schválil Lašák ještě za svého působení ve společnosti. Mluvčí ministerstva k tomu sdělil, že obchodní rozhodnutí jsou odpovědností vedení firmy.
Konkurs na šéfa letiště ministerstvo podle svého webu vypsalo začátkem listopadu, přihlášky je možné podávat do této středy. "Ve výběru předsedy představenstva budou hrát roli především jeho odborné znalosti a kvalifikace, předložená koncepce vedení společnosti a schopnost ji obhájit před výběrovou komisí," uvedl mluvčí.
Na letišti v srpnu začal forenzní audit, který měl prověřit hospodaření a zadávání zakázek v posledních letech. Po konci Lašáka ve vedení firmy jej však letiště přerušilo do vyhodnocení jeho první fáze, jak před časem sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). "Výsledky auditu se bude po jejich předání od dodavatele společnosti Letiště Praha zabývat výbor pro audit a dozorčí rada, která je následně předloží akcionáři," doplnil nyní mluvčí.
Podle zjištění Ekonomického deníku uzavřelo neúplné vedení letiště v listopadu po přerušení auditu sedm smluv za zhruba 800 milionů korun, které podle serveru podepsali členové představenstva Jiří Kraus a Martin Kučera. Měly se týkat projektových a poradenských služeb pro výstavbu, kterými se podle deníku před přerušením prací auditoři rovněž plánovali zabývat.
"Jednotlivá obchodní rozhodnutí standardně činí a zároveň za ně odpovídá vedení akciové společnosti, nikoliv akcionář. Prioritou ministerstva financí je, aby nedošlo ke zpomalení rozvoje letiště, zejména rozsáhlých dlouhodobě plánovaných investic," uvedl k tomu Běhal.
V roce 2022 začaly předběžné tržní konzultace a o dva roky později samotné zadávací řízení formou jednacího řízení s uveřejněním, řekla ČTK mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Letiště ho rozdělilo na sedm částí podle zaměření prací, ve všech byla tři kola nabídek. Cena měla váhu 90 procent a kvalita realizačního týmu deset. "K výběru dodavatelů došlo již v srpnu 2026. Všech sedm rámcových smluv následně v průběhu září 2026 schválil tehdejší předseda představenstva Radomír Lašák. Bez tohoto schválení nemohly být smlouvy postoupeny k podpisu," sdělila Hejtmánková.
Smlouvy jsou uzavřené na osm let a týkají se například projektování pozemních a dopravních staveb, vodohospodářské infrastruktury nebo technických zařízení budov a elektrických systémů. Letiště je využije při obnově stávající infrastruktury i při modernizaci.
Rámcové smlouvy umožňují zadávat jednotlivé zakázky, aniž by letiště muselo pokaždé vypisovat nové zadávací řízení. "Letiště má vždy možnost rozhodnout, zda nabídku přijme, nebo zvolí jiný postup, například samostatné zadávací řízení," řekla mluvčí. Částka 800 milionů korun je maximálním finančním limitem, nikoli závazkem letiště tuto sumu skutečně utratit, upozornila.
Podle dříve uniklých výsledků forenzního auditu letiště zadalo od roku 2022 do letošního července bez soutěže 267 zakázek v hodnotě zhruba 780 milionů korun. U dalších zakázek v souhrnné hodnotě 3,37 miliardy korun se přihlásil jeden uchazeč nebo letiště oslovilo konkrétního dodavatele. Za stejné období letiště v tendrech vysoutěžilo 959 zakázek za 17,7 miliardy korun.
Výběr Lašáka do čela letiště dříve vyvolal kritiku některých zaměstnanců a odbory kvůli tomu v létě vyhlásily stávkovou pohotovost. Lašáka, který do vedení společnosti nastoupil k 1. srpnu na základě rozhodnutí ministerstva financí, spojovaly se zánikem Českých aerolinií (ČSA), které dříve vedl. Výhrady k personální změně měla také opozice. Část odborů v polovině října pohotovost ukončila, zbylé tak učinily po Lašákově rezignaci.
Ministerstvo financí v září vypsalo výběrová řízení na dva členy představenstva. Plánuje vystřídat Martina Kučeru a Marka Mastníka, kteří jsou odpovědní za bezpečnost a letecký provoz a za finance a korporátní služby. V srpnu vypsalo i výběrová řízení na tři ředitele. Skončili ředitel interního auditu Filip Zelinger, ředitel pro správu a řízení Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí.
Společnost Letiště Praha, která provozuje Letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů na 3,2 miliardy korun. Hrubý provozní zisk (EBITDA) jí stoupl též o 800 milionů na 5,1 miliardy korun. Ruzyňské letiště loni odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o 1,4 milionu více.