Pučisté v Nigeru se drží u moci, okolní země hrozí intervencí - a velká krize je na dohled

“Přístav stability” - tak před měsícem při návštěvě Nigeru hostitelskou zemi označil šéf evropské diplomacie Josep Borell. “Jeden z našich nejdůležitějších bezpečnostně politických partnerů na kontinentu,” vyzdvihl význam západoafrického Nigeru na jaře vrchní americký diplomat Anthony Blinken.

Nyní se ukázala prchavost této “stability”: minulý týden moc převzala vojenská junta, o víkendu tisíce jejích podporovatelů slavilo před francouzskou ambasádou a někteří mávali ruskými vlajkami, přáli dlouhý život Vladimiru Putinovi a posílali k čertu francouzské imperialisty a jejich spojence. Dnes Francie začíná s evakuací svých občanů.

Význam zápletky, která pravděpodobně zcela zaskočila západní zpravodajské služby, dalece přesahuje Saharu, jejíž písek většinu Nigeru pokrývá. V zemi momentálně působí 1500 francouzských a 1100 amerických vojáků. Ze zdejších západních leteckých základen poslední dekádu na průzkumné a protiteroristické operace vylétaly americké a francouzské drony. Niger je sedmým největším těžařem uranu, Francie odsud dováží 75 procent “paliva” svých jaderných elektráren. Na severu země pak leží město Agadez, zásadní křižovatka afrických migračních tras mířících do Libye a dále do Evropy - a byla to dohoda EU s vládou v Nigeru, která tuto cestu po roce 2016 do značné míry utěsnila a snížila počty žadatelů o azyl mířících přes Středozemní moře.

V Sahelu, pásu chudých zemí na jih od Sahary, po tomto převratu s výjimkou Senegalu nikdo nesměřuje k demokracii. Region se naopak přiklání k Rusku. Platí to o Mali, Burkině Faso a v jistém smyslu i Súdánu, kde spolu dvě složky armády vedou válku o moc. A možná, pokud se junta vedená bývalým šéfem prezidentské gardy udrží, tedy i v Nigeru. Tento odklon není jen důsledkem zdejší ruské dezinformační kampaně a často neblahého postkoloniálního francouzského vměšování. Hodně souvisí s nepodařenou francouzskou vojenskou protiteroristickou intervencí poslední dekády, která džihádisty neoslabila - a ti své pole působnosti naopak z Mali rozšířili i do Burkiny Faso a Nigeru. Francie se v očích místních stala viníkem této zhoršující se bezpečnostní situace.

Příští dny budou napínavé. Junta zadržuje sesazeného prezidenta, v roce 2021 demokraticky zvoleného bývalého učitele Mohameda Bazouna. Zatkla i další vlivné politiky, například předsedu vládní strany a ministry dopravy a těžby. Včera bez jakýchkoliv důkazů obvinila svrženého ministra zahraničí z toho, že dal zelenou francouzské vojenské intervenci. Znalci citovaní různými evropskými novinami jsou zdrženliví: Emmanuela Macron a jeho diplomaté si jsou podle nich dobře vědomí silných protifrancouzských a protizápadních nálad v regionu a toho, že případná intervence tuto vlnu dál zesílila.

Vojenskou intervencí však pohrozilo regionální společenství západoafických státu ECOWAS, která dalo pučistům týden času na návrat vlády do rukou zvoleného prezidenta. Bola Tinubu, nový prezident nejmocnějšího člena Nigérie, je i kvůli vlastní neblahé zkušenosti přesvědčeným odpůrcem vojenských vlád a tlačí na co nejostřejší postup. V pondělí sázky zvýšily vojenské vlády Mali a Burkiny Faso když oznámily, že případnou intervenci proti Nigeru budou považovat za vyhlášení války proti nim samým. Varovaly před propadem celého regionu do válečné vřavy.

ECOWAS může vyhlásit i zničující ekonomické sankce. Niger patří k nejchudším zemím planety a naprostá většina nigerské spotřeby elektřiny se dováží ze sousední Nigérie. Podobnou cestou se zatím vydaly OSN, USA, Francie, EU, Německo i Velká Británie, když zmrazili rozvojovou a finanční pomoc. Řešení hlubokých problémů - v Nigeru se rychle šíří poušť a zdejší porodnost je světově největší - se vlivem politické krize odkládá.

Primátorka Brna Markéta Vaňková podle všeho šňupala na večírku kokain a Česko přemítá, jak velký je to problém. Seniorka na Zlínsku měla v krvi přes tři promile alkoholu a nabourala do traktoru. Jedna z mnoha čínských zoo slaví ohromný návštěvnický úspěch kvůli podezření, že zahradou chovaný medvěd je ve skutečnosti převlečený člověk. Vítr foukající svižněji než rychlostí sto kilometrů za hodinu zastavil lanovku na Sněžku. Na mírový summit o Ukrajině v saúdskoarabské Džiddě, kde se západ a jeho spojenci budou snažit dostat na svou stranu zbytek světa, vyrazí náměstek českého ministra zahraničí Jan Marian. Rusové ostřelovali Cherson a jejich velitel Valerij Gerasimov prý navštívil ruské velitelství na Ukrajině. Švédové přemýšlí nad tím, jak ztížit na svém území pálení koránů. V americkém Phoenixu po měsíci polevila těžko snesitelná vedra. V Andalusii vyhynuli vlci. Na mistrovství světa ve fotbale deklasovala Anglie Čínu a Nizozemsko provedlo to samé Vietnamu, a hráčky vítězných týmů už se těší na osmifinále. Představila se počítačová hra Jusant, která nabízí hráčům pocity, které zažívají vrcholní skálolezci. Vyšlo najevo, že akcie ve světě zpevňují. V Česku ubývá zelinářských ploch. Spojené státy ztížily cestování na své území pro občany Maďarska.

