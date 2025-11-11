Pavel opět vyzval Fialovu vládu k předložení návrhu rozpočtu nové sněmovně
Prezident Petr Pavel v úterý znovu opět vyzval končící vládu Petra Fialy (ODS) k předložení návrhu rozpočtu na příští rok nové Sněmovně, která by ho jinak nemohla projednat. "Ať jsou problémy v návrhu rozpočtu jakékoli, měl by být předložen, aby mohl být projednán a upraven v jakékoli podobě, která neprohloubí deficit, neporuší pravidla zákona a zároveň nás neuvede do dlouhodobého rozpočtového provizoria," řekl na tiskové konferenci na závěr své návštěvy v Karlovarském kraji.. Dříve schválený návrh dostala od vlády kvůli zákonným pravidlům ještě minulá Sněmovna, nová se jím nemůže zabývat.
Premiér v demisi Fiala řekl, že vláda v souladu s předchozí domluvou v příštích dnech rozhodne, zda znovu rozpočet do sněmovny pošle. Reagoval tak na výzvu koaličního hnutí STAN, aby kabinet návrh projednal a neprodleně ho bez podmínek zaslal poslancům. ANO, SPD a Motoristé, kteří vyjednávají o nové vládě, chtějí návrh přepracovat, ale ponechat schodek 286 miliard korun.
"I proto, aby byl naplněn smysl předložení, tedy to, že ho projedná Sněmovna, jsem doporučil Petru Fialovi, aby návrh rozpočtu předložili nové Sněmovně," poznamenal Pavel. Fiala to podle něj podmiňuje tím, že chce, aby předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš jasně deklaroval, že deficit zůstane stejný.
"Je to podmínka, která má sice svoje opodstatnění, přesto si myslím, že neospravedlňuje fakt, aby bylo předložení návrhu rozpočtu nové Sněmovně zdržováno," doplnil prezident.
Na tom, že by měl končící kabinet rozhodnout o předání rozpočtu do dolní komory se v úterý se Starosty a nezávislými shodli i poslanci KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Podle poslance ODS Jiřího Havránka je opětovné předložení rozpočtu věcí vlády.
Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová uvedla, že čas na poslání dokumentu Sněmovně definitivně nastal. Vznikající koalice chce zákon schválit do konce roku a předejít rozpočtovému provizoriu. Dosluhující vláda by mohla o tom, zda rozpočet nové dolní komoře pošle, jednat ve středu.