Pařížský soud zahájí v úterý odvolací proces s Marine Le Pen
V úterý začne v Paříži odvolací proces, který určí, zda bude moci krajně pravicová politička Marine Le Pen kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027. V březnu minulého roku prvoinstanční soud rozhodl, že se bývalá lídryně strany Národní sdružení (RN) spolu s dalšími lidmi provinila ze zpronevěry prostředků Evropského parlamentu (EP). Na pět let jí zakázal ucházet se o volené funkce a odsoudil ji ke čtyřem rokům odnětí svobody, z toho dvou podmíněně. Le Pen se proti rozsudku odvolala. Proces má trvat do 12. února, rozsudek se očekává v létě.
Prokuratura obvinila Le Pen a dalších přibližně 20 lidí, že mezi lety 2004 a 2016 vypláceli zaměstnancům RN peníze určené na financování asistentů EP. Soud stanovil konečnou škodu na 3,2 milionu eur. "Nebyly to administrativní chyby nebo nepochopení nejasných evropských pravidel ze strany poslanců, ale systematická zpronevěra zavedená s cílem snížit náklady strany," uvedl soud v březnu ve svém rozsudku.
Soud uznal Le Pen, osm dalších členů její strany a 12 parlamentních asistentů vinnými ze zpronevěry evropských fondů. Bývalé šéfce RN uložil vedle zákazu kandidovat také pokutu ve výši 100.000 eur (přibližně 2,4 milionu Kč). Vedle Le Pen se proti rozhodnutí soudu odvolalo 11 dalších lidí a také samotná strana.
V souvislosti se soudním řízením uvedl na konci minulého roku německý deník Der Spiegel, že Spojené státy uvažují o uvalení sankcí na tři soudce, kteří v březnu o odsouzení političky rozhodli. Podle předsedy Pařížského soudu Peimana Ghaleha-Marzbana by takové chování znamenalo nepřijatelné vměšování do vnitřních záležitostí Francie.
Pokud si chce politička uvolnit cestu k francouzským prezidentským volbám, potřebuje, aby soud zrušil, nebo zkrátil uložený zákaz kandidatury, který začal na rozdíl od ostatních trestů platit bezprostředně po vynesení březnového rozsudku. Aby se vyjasnila politická situace, pařížský odvolací soud uvedl, že projednání případu urychlí a rozsudek vynese co nejdříve. Le Pen totiž stojí před soudem v době, kdy má RN navrch v průzkumech a ve francouzském Národním shromáždění ho reprezentuje bezprecedentních 120 poslanců.
V případě, že soud potvrdí zákaz Le Pen kandidovat v jejích již čtvrtých prezidentských volbách, na její místo pravděpodobně nastoupí 30letý současný šéf RN Jordan Bardella. Podle AFP už se chráněnci Le Penové postupně podařilo svou mentorku a historickou lídryni strany zastínit. Průzkum z minulého listopadu historicky poprvé předpověděl vítězství šéfa RN před všemi jeho potenciálními soupeři.
Bývalá šéfka RN se proti rozsudku pokoušela bránit také u Francouzské státní rady. Ve své stížnosti označila volební zákon, podle kterého jí soud udělil zákaz ucházet se o volené funkce, za protiústavní. Orgán posuzující žádosti před jejich postoupením ústavnímu soudu však její námitku zamítl.
Le Pen se postavila do čela krajně pravicové strany, která tehdy ještě nesla název Národní fronta (FN) v roce 2011, kdy ji převzala od svého otce Jeana-Marieho Le Pena, jenž byl obviňován z rasistických a antisemitských komentářů. Zakladatel strany byl ústřední postavou případu zpronevěry financí EP, kvůli svému zdravotnímu stavu ale nebyl souzen a loni v lednu zemřel.
Politička uskupení přejmenovala na Národní sdružení a podnikla kroky k tomu, aby setřásla kontroverzní dědictví otce a strana byla přijatelná pro širší spektrum voličů, napsala AFP. V současné době je RN největší stranou ve francouzském parlamentu, přičemž zůstává v opozici. Od roku 2022 je předsedou strany Bardella.