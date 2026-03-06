Maďarsko zadrželo na svém území sedm zaměstnanců ukrajinské banky
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Maďarské úřady je vzaly jako rukojmí, napsal ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X. Maďarsko se k obvinění nevyjádřilo. Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se dále zhoršily kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes podle agentur Reuters a AFP prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu. Z agenturních zpráv ale není jasné, co měl přesně na mysli.
"Maďarské úřady dnes (ve čtvrtek - pozn. ČTK) v Budapešti vzaly jako rukojmí sedm ukrajinských občanů. Důvody jsou stále nejasné, stejně jako jejich současný stav a není možné se s nimi spojit," napsal v noci na dnešek šéf ukrajinské diplomacie na sociální síti. Dodal, že se jedná o pracovníky státní finanční instituce Oščadbank.
Její zaměstnanci podle něj ve dvou bankovních vozech přepravovali mezi Rakouskem a Ukrajinou hotovost v rámci pravidelných transakcí mezi bankami. "Ve skutečnosti hovoříme o tom, že Maďarsko bere rukojmí a krade peníze," prohlásil Sybiha s tím, že Kyjev požaduje okamžité propuštění Ukrajinců. Hodlá se obrátit také na Evropskou unii, jejímž členem je Maďarsko.
Ukrajinská banka uvedla, že muži převáželi "cizí měnu a bankovní kovy" mezi rakouskou Raiffeisen Bank a Oščadbank. "Podle údajů GPS signálu se nezákonně zadržené vozy Oščadbank v současné době nacházejí v centru Budapešti, v blízkosti jedné z maďarských silových struktur," dodala finanční instituce s tím, že místo pobytů jejích pracovníků je neznámé.
Oščadbank dále uvedla, že pracovníci peníze převáželi na základě mezinárodní dohody s Raiffeisen Bank. "Náklad byl odbaven v souladu s mezinárodními přepravními pravidly a platnými evropskými celními procedurami," dodala banka. Hodnota cenností podle ní činí 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata. "Oščadbank požaduje okamžité propuštění svých zaměstnanců i majetku a jejich vrácení na Ukrajinu," dodal bankovní ústav.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek podle agentur kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za blokování evropské pomoci jeho zemi, která se už přes čtyři roky brání ruské invazi. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí 20. balíku sankcí proti Rusku. "Doufáme, že určitá osoba v EU nebude nadále blokovat 90 miliard," řekl podle Reuters Zelenskyj novinářům. "Jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, naším chlapům. Ať mu zavolají a promluví s ním jejich jazykem," dodal.
Orbán mezitím uvedl, že Budapešť donutí Ukrajinu "politickými a finančními nástroji" znovu umožnit tok v ropovodu Družba. Dnes podle AFP a Reuters prohlásil, že Maďarsko k tomu použije všechny dostupné prostředky. "Zastavili jsme dodávky benzinu na Ukrajinu, nedodáváme ani naftu. Stále dodáváme elektřinu. A zastavíme také věci, které se převážejí přes Maďarsko a jsou pro Ukrajinu důležité, dokud nezískáme ukrajinský souhlas s dodávkami ropy," řekl státnímu rádiu maďarský premiér.
Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že Družba by mohla být technicky připravena k obnovení provozu za měsíc a půl. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava Zelenského viní, že obnovení provozu ropovodu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje tím, že oprava je časově náročná.
Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy vytěžené v Rusku, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy.
čtk, tb