Izrael v Bejrútu zasáhl sídlo vedení Hizballáhu
Při noční vlně úderů na Libanon bylo zasaženo sídlo výkonné rady proíránského hnutí Hizballáh na předměstí Bejrútu, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská armáda. Údery dále na předměstí Dahíja zasáhly desítky vícepodlažních budov a skladiště dronů. Hizballáh v dnešním prohlášení uvedl, že zaútočil na skupinu izraelských vojenských vozidel směřujících k jiholibanonskému městu Chijám, píše agentura Reuters.
Od pondělí, kdy Hizballáh zaútočil raketami a drony na izraelské území, zasáhla izraelská armáda v Libanonu více než 500 cílů. Mezi nimi byli podle armády výše postavení velitelé Hizballáhu, příslušníci zvláštních jednotek tohoto hnutí Radván, zařízení pro odpalování raket, velitelská stanoviště, skladiště zbraní ale i členové jiných ozbrojených skupin.
Podle odhadů izraelské armády opustilo své domovy na jihu Libanonu asi 420.000 civilistů a další desítky tisíc jich odešly z předměstí Dahíja. Ve středu vyzvala izraelská armáda všechny obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na území severně od řeky Lítání, která leží asi 30 kilometrů od izraelských hranic. Armáda to zdůvodnila chystanými vojenskými operacemi proti hnutí Hizballáh. Ve čtvrtek pak armáda vyzvala k okamžité evakuaci stovky tisíc obyvatel předměstí Dahíja.
Hizballáh v noci na pondělí zaútočil na Izrael poté, co vyjádřil solidaritu režimu v Teheránu, který od soboty čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda už v pondělí rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Na Izrael balistickými střelami útočí i Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od pondělí při izraelských útocích 102 lidí a dalších 638 bylo zraněno. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo deset civilistů.
čtk, tb