Německý kancléř Merz se postavil za Spojené státy a Izrael, varuje před uprchlickou vlnou
Írán musí ukončit vojenský jaderný program i program vývoje balistických raket. V prohlášení zaslaném tisku to dnes uvedl německý kancléř Friedrich Merz. Německo podle něj sdílí cíle Spojených států a Izraele, které v sobotu zaútočily na Írán, vnímá ale rostoucí rizika konfliktu. Merz například varoval, že by zhroucení Íránu mohlo vyvolat nekontrolovanou uprchlickou vlnu.
"Sdílíme cíle Spojených států a Izraele, které se týkají íránského jaderného a raketového programu, ohrožení Izraele ze strany Teheránu, jeho podpory terorismu a zástupných ozbrojených skupin," uvedl Merz v prohlášení. "Íránský lid má právo svobodně rozhodovat o své budoucnosti," dodal.
S tím, jak se válka prodlužuje a rozšiřuje na Blízkém východě, rostou podle Merze i její rizika. Týkají se bezpečnosti Izraele a dalších německých spojenců na Blízkém východě, ale i "státnosti a územní celistvosti Íránu", míní kancléř. "Nekonečná válka není v našem zájmu," uvedl. Dodal, že v německém zájmu není ani to, aby se Írán zhroutil a na jeho území se odehrávaly zástupné ozbrojené konflikty, které by měly vliv na evropskou bezpečnost, zásobování energiemi a na migraci.
Podle Merze nyní Německo pracuje se svými partnery na plánu ukončení války. Cílem je přitom dosáhnout míru v celém regionu a zajistit existenci všech států včetně Izraele. "Vojenský jaderný program a balistický raketový program musí Írán ukončit tak, aby to bylo možné zkontrolovat," uvedl kancléř. Jaderný materiál se následně nesmí dostat do rukou nestátních aktérů nebo dalších států. Kancléř zároveň zdůraznil, že si Írán musí i po válce zachovat územní celistvost a funkčnost. "Íránské hospodářství se nesmí zhroutit. Nekontrolovaným migračním pohybům z Íránu je třeba zabránit," dodal.
Také německý ministr zahraničí Johann Wadephul dnes na tiskové konferenci s nizozemským protějškem Tomem Berendsenem uvedl, že Německo chce zabránit tomu, aby válka na Blízkém východě vyvolala "novou uprchlickou vlnu". Berlín proto podle ministra uvolnil dalších téměř 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč) na humanitární pomoc.
Izrael a Spojené státy v sobotu zaútočily na Írán, přičemž mimo jiné zabily dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce země ajatolláha Alího Chameneího. Svůj krok Washington a Tel Aviv zdůvodňují především nutností zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.
