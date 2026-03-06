Island na konci srpna uspořádá referendum o vstupu do Evropské unie
Islandská vláda dnes rozhodla o uspořádání referenda o obnově přístupových jednání o vstupu do Evropské unie, která byla přerušena před více než deseti lety. Hlasování se bude konat 29. srpna, uvedla agentura AFP, která se odvolává na lokální média.
"Islandské obyvatele čeká důležité rozhodnutí," prohlásila dnes zástupkyně Evropské komise poté, co Island oznámil návrh referenda. "Ve světě, kde si sféry vlivu navzájem konkurují, nabízí členství v EU oporu v bloku založeném na hodnotách, prosperitě a bezpečnosti," řeekla podle AFP komisařka pro rozšíření Marta Kosová.
Na začátku příštího týdne bude parlamentu předložena příslzšná rezoluce, upřesnila ministryně zahraničních věcí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová.
Island požádal o vstup do EU v roce 2009 na vrcholu finanční krize, během níž zkolabovaly všechny tři jeho největší komerční banky. Vláda však v prosinci 2013 rozhovory zmrazila, zatímco se islandská ekonomika rychle zotavovala a někteří ekonomové varovali před možným kolapsem eurozóny. V březnu 2015 Reykjavík oficiálně požádal, aby již nebyl považován za kandidátskou zemi na členství v EU.
Diskuse o prohloubení vztahů s Islandem a dokonce o možném obnovení přístupových jednání začala ještě před návratem amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu v loňském roce. Na letošním lednovém ekonomickém fóru v Davosu Trump několikrát zmínil Island, když mluvil o Grónsku, o jehož ovládnutí opakovaně projevil zájem.
Island zaujímá strategicky důležitou polohu v severním Atlantiku. Nemá ale armádu a spoléhá se na své členství v NATO a bilaterální obrannou dohodu s USA z roku 1951.
čtk, tb