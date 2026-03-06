Finové chtějí změnit vlastní zákon, který jim zapovídá jaderné zbraně. Rusko říká, že přijme "opatření"
Pokud Finsko rozmístí na svém území jaderné zbraně, bude to Rusko pokládat za ohrožení a přijme odpovídající opatření, varoval dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na čtvrteční oznámení finské vlády, která hodlá změnit zákon zakazující přítomnost jaderných zbraní ve Finsku. Tímto krokem by otevřela dveře případnému rozmístění jaderných zbraní na finském území v době války, připomněla agentura Reuters.
"Toto prohlášení vede k eskalaci napětí na evropském kontinentu," řekl dnes Peskov novinářům. "Faktem je, že rozmístěním jaderných zbraní na svém území nás Finsko začíná ohrožovat. A pokud nás Finsko ohrožuje, přijmeme příslušná opatření," dodal Peskov.
Uvedl také, že Rusko jednalo se zástupci íránského vedení. Na otázku, jestli Moskva pomáhá Teheránu, ale odmítl uvést další podrobnosti, napsala agentura Reuters.
Dodal nicméně, že válka v Íránu podnítila poptávku po ruských energetických produktech. Peskov to uvedl krátce poté, co americké ministerstvo financí vydalo třicetidenní výjimku umožňující Indii nakupovat ruskou ropu, která v současné době uvízla na moři.
Konflikt, který pokračuje sedmým dnem, vedl k prakticky úplnému uzavření Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou. Země po celém světě jsou odříznuté od pětiny globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
Peskov dnes novinářům řekl, že Rusko bylo a zůstává spolehlivým dodavatelem ropy a zemního plynu, a to jak prostřednictvím ropovodů, tak ve zkapalněné formě.
"V souvislosti s válkou v Íránu zaznamenáváme výrazný nárůst poptávky po ruských energetických zdrojích. Rusko bylo a zůstává spolehlivým dodavatelem ropy i zemního plynu, včetně plynu dodávaného ropovody a zkapalněného zemního plynu," citovala Peskova agentura Reuters.
Šéfa Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol ale dnes označil snahu zajistit si dodávky plynu v Rusku za ekonomicky i politicky nesprávnou, napsala agentura Reuters.
"Současná krize na Blízkém východě vedla v některých kruzích k otázkám, zda se vrátit k Rusku, nebo ne," řekl Birol novinářům po schůzce předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a komisařů EU o globálních energetických trzích. "Jednou z historických chyb Evropy byla přílišná závislost jejích energetických zdrojů na jedné jediné zemi, Rusku," dodal Birol.
čtk, tb