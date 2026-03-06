Ministerstvo financí bude kontrolovat ceny na čerpacích stanicích. Čerpadláři jsou proti
Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Ministerstvo o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Podle Unie nezávislých petrolejářů jsou ohlášené kontroly zbytečné a ministerstvu stačí monitorovat veřejné zdroje. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) kontroly akceptuje, podle ní není u marží co skrývat.
Petrolejáři zároveň připomněli obdobné kontroly z minulosti, které podle nich potvrdily správné fungování tuzemského trhu.
"Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Provozovatelé čerpacích stanic budou ministerstvu denně posílat údaje o cenách. Předávání dat začne 16. března, bude se ale týkat i cen za předchozí měsíc, takže informace bude možné srovnat se situací před vypuknutím konfliktu v Íránu. Ministerstvo bude údaje z čerpacích stanic porovnávat s údaji Finanční správy pokrývající celý distribuční řetězec i vývojem cen pohonných hmot na světových burzách.
"Přestože ministerstvo financí vnímá vysokou volatilitu na trzích a rozumí složité problematice cenotvorby pohonných hmot, nepovažuje je za ospravedlňující pro případné výrazné změny v průměrných maržích," uvedlo ministerstvo.
Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka lze rozumět snaze ministerstva uklidnit veřejnost. "Nicméně k takovému kroku bohatě postačuje, aby si jednou denně sedl jeden úředník ministerstva financí k počítači a z veřejných zdrojů si stáhl ceny z (burzy v) Rotterdamu, velkoobchodní ceny od hlavních dodavatelů na českém trhu a průměrnou prodejní cenu na čerpacích stanicích," řekl Indráček. Podle něj lze i takto zhodnotit, zda dodavatelé nebo čerpací stanice situace nezneužívají. "Požadovat po 3000 čerpacích stanic zasílání dat je zcela zbytečné a neefektivní," míní.
Indráček také připomněl, že podobný několikaměsíční monitoring cen už byl v tuzemsku zaveden po vypuknutí konfliktu na Ukrajině. "Jeho jediným výsledkem bylo konstatování, že trh čerpacích stanic v Česku funguje dobře a neumožňuje soutěžitelům dopouštět se cenových excesů," dodal.
ČAPPO k plánovaným kontrolám uvedlo, že je akceptuje. "Nemáme co skrývat," řekl mluvčí Václav Loula. Rovněž on připomněl kontroly po zahájení ruské agrese na Ukrajině, petrolejáři jsou tak podle něj na ně připraveni. Současný prudký růst cen je podle Louly důsledkem zdražování paliv, které začalo před útokem na Írán.
Pohonné hmoty v ČR po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr. Analytici očekávají, že zdražování bude pokračovat.
čtk, tb